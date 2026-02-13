La inflación en EEUU retrocede en enero a 2,4% interanual

La inflación de Estados Unidos comenzó el año en claro retroceso, con un índice de 2,4% interanual en enero, frente al 2,7% de diciembre, según cifras oficiales publicadas el viernes.

El índice de precios al consumidor se ubicó por debajo del 2,5% en doce meses que habían proyectado los analistas, según el consenso de Trading Economics.

El costo de vida sigue siendo un tema central en Estados Unidos. El presidente Donald Trump consiguió su segundo mandato iniciado en 2025 con la promesa de mejorar el poder adquisitivo de los estadounidenses.

En la desaceleración del ritmo de inflación influyó especialmente la caída de los precios del combustible. Los consumidores también se beneficiaron de una disminución en el precio de los vehículos de segunda mano.

En cambio, los precios del gas y la electricidad aumentaron 9,8% y 6,3% interanual, respectivamente. El precio de los alimentos subió 2,9%.

La inflación subyacente, que excluye los precios volátiles de alimentos y energía, fue de 2,5% en 12 meses, también inferior a la de diciembre.