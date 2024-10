La insólita aparición de este animal del Ártico en Portland

Una criatura exótica de pelaje blanco fue vista deambulando por una ciudad de Oregon, muy lejos de su hábitat natural. Se confirmó que se trataba de un zorro ártico, un animal que probablemente vivió en cautiverio toda su vida.

Según informó Bird Alliance of Oregon en una publicación de Facebook, “los zorros árticos no habitan de manera natural en Oregon, por lo que aquí se consideran animales exóticos”, explicó la organización. El animal fue avistado en la zona sureste de Portland, cerca del puente Sellwood, indicó a The News Tribune Ali Berman, vocero del grupo.

Además, aseguran que fue una pareja que caminaba por el puente la primera en notar al animal, según The Oregonian. En ese momento, no se percataron de que era un zorro ártico. “Parecía un cachorro y definitivamente tenía un comportamiento salvaje”, reveló Richard Melling al medio. “Era como un cachorro muy, muy feliz”. La semana pasada, el zorro fue rescatado en el parque Willamette y llevado a las instalaciones de la organización para recibir atención especializada.

El grupo de rescate identificó que el zorro es hembra y, aunque está en buenas condiciones, se encontraba algo delgada y deshidratada. Desde entonces, han estado trabajando para proporcionarle alimentación e hidratación adecuadas.

Qué hacía un zorro del Ártico en Portland

Los zorros árticos habitan en regiones al norte del Círculo Polar Ártico, como Canadá, Rusia, Groenlandia e Islandia, explicó el Zoológico Racine de Wisconsin. Por lo tanto, no es común encontrar un animal de esta especie en la ciudad de Portland, señalaron los expertos.

Este animal es conocido por su resistencia, llegando a recorrer grandes distancias en busca de alimento, incluso atravesando el estrecho de Bering durante sus migraciones. Su dieta incluye pequeños mamíferos, aves, huevos y restos de focas dejados por osos polares. Además, cuenta con adaptaciones únicas, como un sistema circulatorio especializado en sus patas para mantenerlas calientes mientras se desplaza sobre el hielo.

“Todavía no sabemos exactamente de dónde proviene este zorro ni cómo llegó a Portland, pero creemos que ha vivido en cautiverio toda su vida”, comentó la organización. Sospechan que el animal fue abandonado tras haber sido mantenido ilegalmente como mascota, ya que no mostró temor alguno hacia los humanos al ser rescatado y se acercó fácilmente a las personas.

El grupo de conservación también advirtió que los animales salvajes no deben ser tratados como mascotas, ya que esto les hace perder su instinto natural de mantenerse alejados de las personas. “Aunque sean rescatados, su reintegración a la naturaleza es imposible”, aclaró la organización. El destino final del zorro aún es incierto, pero el Departamento de Pesca y Vida Silvestre de Oregon (ODFW, por sus siglas en inglés) está colaborando para encontrar una solución.

