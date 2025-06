La joya brasileña Estêvão, con una tarea pendiente antes de unirse al Chelsea

Si bien el Chelsea ha aprovechado el Mundial de Clubes para dar a conocer varias caras nuevas, hay otro joven talento apasionante que en Estados Unidos protagoniza una gira de despedida con su actual equipo antes de poner rumbo a Stamford Bridge.

Liam Delap, Dário Essugo, Andrey Santos y Mamadou Sarr debutaron con los Blues en la fase de grupos del renovado certamen de la FIFA.

Pero Estêvão Willian, extremo de 18 años, forma parte de la plantilla del Palmeiras de Sao Paulo que se prepara para enfrentarse el sábado en Filadelfia al Botafogo de Rio de Janeiro en una eliminatoria brasileña de octavos de final.

El conjunto londinense llegó a un acuerdo con los paulistas hace poco más de un año para pagar unos US$66,7 millones, incluidas las primas, para hacerse con los servicios de la joven promesa, que se trasladará a Inglaterra a tiempo para el arranque de la Premier League.

“Es muy difícil. Voy a cumplir un sueño, pero por ahora tengo que centrarme en el trabajo que tengo que hacer aquí”, declaró el prodigio palmeirense a principios de semana, cuando se le preguntó por su inminente partida.

“Cuanto más se acerca, más se instala la ansiedad y las mariposas revolotean en mi estómago”.

Próximo “genio” de Brasil?

Uno de los máximos goleadores de la liga brasileña la temporada pasada con 13 goles, en la que el Verdão terminó segundo, Estêvão también ganó el Balón de Oro al mejor jugador del campeonato, un logro notable cuando solo tenía 17 años.

Se trata de un extremo veloz al estilo de Neymar, un jugador con una habilidad deslumbrante al que le gusta entrar por la banda derecha con la zurda, pero que también se siente cómodo por el centro del campo, como un 10 o mediapunta.

Debutó con la Canarinha en un partido clasificatorio para el Mundial de 2026 contra Ecuador en septiembre, e incluso fue titular por primera vez con Brasil contra el mismo rival en el estreno de Carlo Ancelotti como seleccionador a principios de este mes.

“Veo lo que todo el mundo ve, un jugador especial con un talento extraordinario”, dijo Ancelotti sobre el joven, a quien Neymar etiquetó como el próximo “genio” de un Brasil cuya generación actual es cuestionada por supuestamente no tener la calidad de los combinados del pasado.

Después de participar de la clasificación mundialista de Brasil, se dirigió al Mundial de Clubes con el Palmeiras, que obtuvo el boleto para el torneo ampliado de la FIFA gracias a su triunfo en la Copa Libertadores de 2021.

Ese fue el año en que Estêvão se incorporó al equipo más veces campeón de Brasil procedente de las categorías inferiores del Cruzeiro de Belo Horizonte, el cuadro en el que se dio a conocer el gran exdelantero brasileño Ronaldo.

Posible choque con los Blues

A finales de 2023, Estêvão debutó en el cuadro paulista con 16 años y jugó junto a Endrick, otra joven promesa brasileña que ahora milita en el Real Madrid.

Se convirtió a los pocos en titular indiscutible del portugués Abel Ferreira, el técnico más laureado del Palmeiras con diez títulos, quien siempre ha recordado su edad y la necesidad de no presionarlo más de la cuenta.

Fue titular en los tres partidos de la fase de grupos del Mundial y fue elegido dos veces el jugador del partido (en el empate 0-0 ante Oporto y en la victoria 2-0 frente al Al Ahly).

Luego jugó todo el duelo contra el Inter Miami (2-2), donde se cruzó con su ídolo Lionel Messi, con quien intercambió camisetas.

"Increíble, sensacional. Lo he visto jugar desde que era pequeño. Lo elijo cuando juego videojuegos. Fue un placer jugar contra él", declaró Estêvão, quien en el arranque de su carrera era apodado "Messinho".

El empate contra los estadounidenses les permitió conservar la punta del Grupo A y emparejarse en octavos con el Botafogo, vigente campeón del Brasileirao y de la Copa Libertadores.

Si derrotan al Fogão, los esmeraldas podrían pugnar el pase a las semifinales con el Chelsea el 4 de julio en Filadelfia, siempre y cuando los ingleses derroten al Benfica en octavos.

"Mucha gente me pregunta por qué elegimos al Chelsea, pero no entienden cuánto me quería el Chelsea y cuánto creía en mi potencial", escribió la perla en un artículo para el sitio web The Players' Tribune, publicado el día de su cumpleaños 18, en abril.

"Esa gente no conoce el proyecto que nos han presentado. Para un jugador joven, estas cosas importan mucho", sostuvo. "Hasta entonces, simplemente quiero disfrutar de estos últimos meses en el Palmeiras".

