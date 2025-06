La Juve, por el pase a octavos antes del duelo estelar ante el City en el Mundial

La Juventus intentará sellar su pase anticipado a los octavos de final del Mundial de Clubes este domingo ante el Wydad Casablanca en Filadelfia, un logro que le permitiría llegar tranquilo para el vibrante duelo de cierre del Grupo G ante el Manchester City.

Tras debutar por lo alto con una goleada 5-0 ante el Al Ain emiratí, la Vecchia Signora de Igor Tudor se sembrará en la fase de los 16 mejores si se impone en el Lincoln Financial Field (16:00 GMT), nido de los poderosos Philadelphia Eagles del football americano.

Las heridas de los Bianconeri, producidas por una campaña sin títulos, empezaron a sanar con la aplanadora que pasaron en Washington sobre los vencedores de la Liga de Campeones de Asia de 2024, que mostraron un nivel decepcionante.

Tudor, de 47 años, partió con un sabor agridulce de la capital estadounidense, donde horas antes del partido una delegación del club turinés visitó al presidente Donald Trump en la Casa Blanca.

Con varios jugadores detrás de su escritorio en el salón oval, el mandatario discursó sobre la situación en Irán y reiteró sus críticas a la participación de personas transgénero en los deportes.

- Sensación agridulce -

La imagen de los jugadores de la Juve a espaldas del gobernante republicano se convirtió en una de las postales del renovado torneo de la FIFA.

"Nos dijeron que teníamos que ir y no me quedó más remedio, así que me presenté (...) no me gusta mucho la política, así que no fue tan emocionante", contó a la prensa el delantero estadounidense Tim Weah.

Pero el ruido por el encuentro con Trump no es lo que puede tener reflexivo al entrenador croata. Su preocupación pasa porque en unos días perderá, en principio, a dos piezas importantes de su ofensiva: Randal Kolo Muani y Francisco Conceição.

El francés y el portugués brillaron cada uno con un doblete frente a los emiratíes, pero ambos están en una carrera contrarreloj, pues el PSG y el Oporto, dueños de sus pases, los prestaron apenas hasta el final del Mundial.

Una vez el certamen baje el telón, los dos atacantes deberían partir de Turín, unas bajas significativas para un cuadro que no ha podido replicar el paso avasallante que impuso la década pasada.

Por ello no se descarta que Tudor pruebe otras fórmulas adelante, como el ingreso del neerlandés Teun Koopmeiners en la plaza de Conceição. Kolo Muani y el turco Kenan Yildiz, autor del otro tanto del estreno triunfal, estarían fijos.

- Seguir respirando -

En su primera participación en un Mundial, apenas disputó la Copa Intercontinental, que ganó en 1985 y 1996, la Vecchia Signora puede tanto clasificar como sepultar las aspiraciones de los marroquíes.

El triunfo en "Philly" les evitaría llegar bajo tensión al cierre de la zona, el jueves, cuando chocarán con los Citizens de Pep Guardiola en Orlando.

Los ingleses se estrenaron con una victoria 2-0 ante los hombres de Amine Benhachem en Filadelfia, que ya presenció el calor y la fidelidad de la pasional hinchada del Wydad Casablanca.

Un eventual revés ante los italianos dejaría a los de Marruecos eliminados, una situación semejante a la del Al Ain, en caso de que caiga ante Guardiola y compañía el domingo en Atlanta.

"La Juve es completamente diferente del Manchester City en su forma de jugar. La condición física será decisiva en este partido. No tenemos más que atacar y anotar", dijo Benhachem.

Alineaciones probables:

Juventus: Michele Di Gregorio - Nicolò Savona, Lloyd Kelly, Pierre Kalulu - Alberto Baio, Weston McKennie, Khéphren Thuram-Ulien, Andrea Cambiaso - Francisco Conceição, Randal Kolo Muani, Kenan Yildiz. DT: Igor Tudor.

Wydad Casablanca: El Mehdi Benabid - Mohamed Moufid, Guilherme Oliveira, Bart Meijers, Abdelmounaim Boutouil, Fahd Moufi - Noureddine Amrabat, Oussama Zemraoui, El Mehdi Moubarik, Thembinkosi Lorch - Cassius Mailula. DT: Amine Benhachem.

