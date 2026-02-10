La leyenda del pitcheo Justin Verlander regresa a los Tigres de Detroit

El legendario lanzador estadounidense Justin Verlander, tres veces ganador del Premio Cy Young, regresa al equipo en el que empezó su carrera en las Grandes Ligas, los Tigres de Detroit, con un contrato de un año y US$13.000.000

Verlander, que cumplirá 43 años el 20 de febrero, regresa a Detroit como uno de los lanzadores más condecorados en la historia de la liga norteamericana de béisbol (MLB)

"Bienvenido a casa, JV", escribió este martes su nuevo equipo en redes sociales

Verlander, Jugador Más Valioso de la Liga Americana en 2011 con los Tigres, ganó la Serie Mundial con los Astros de Houston en 2017 y 2022

Tras una temporada 2025 de altibajos con los Gigantes de San Francisco, el prestigioso lanzador dijo que quería volver para una 21ª campaña en las Grandes Ligas

"En este punto se trata de ir año con año", dijo al finalizar la temporada pasada. "Logré mantener mi salud y me recuperé bien cada cinco días, me siento bien para seguir haciendo lo que me gusta"

Verlander se unirá a una potente rotación de pitcheo de los Tigres que incluye al vigente ganador del Cy Young de la Liga Americana, Tarik Skubal, y al dominicano Framber Valdez

Nueve veces All-Star, Verlander ha lanzado tres juegos sin hit ni carrera en su carrera y lidera a los jugadores en activo en entradas lanzadas, ponches y victorias

Sus 3.553 ponches lo ubican octavo en la lista histórica

La temporada pasada con los Gigantes tuvo marca de 4-11 con efectividad de 3.85, con 137 ponches en 152 entradas lanzadas. En su carrera acumula récord de 266-158 con efectividad de 3.32

Verlander pasó sus primeras 13 temporadas en Detroit (2005-2017), luego disfrutó de una etapa estelar con los Astros de Houston de 2017 a 2022, aunque se perdió todo el curso de 2021 mientras se recuperaba de una cirugía del ligamento del codo

Firmó un contrato de dos años y US$86.600.000 con los Mets de Nueva York después de la temporada 2022 e hizo 16 aperturas con ellos antes de ser traspasado de vuelta a Houston en agosto de 2023

Los Tigres vienen de 2025 en el que accedieron a playoffs, donde eliminaron a los Guardianes de Cleveland en la ronda de comodín pero quedaron al margen en la Serie Divisional a manos de los Marineros de Seattle