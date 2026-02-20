La MLS abre su temporada más crucial con Messi en el trono

Lionel Messi y su Inter Miami parten el sábado como máximos favoritos al bicampeonato en la MLS en el decisivo año del Mundial, la apuesta definitiva del fútbol por conquistar Estados Unidos

La Copa del Mundo (11 de junio-19 de julio) cerrará un círculo para la liga norteamericana (MLS), el gran legado del primer Mundial de Estados Unidos en 1994

Aquella competición de diez equipos pioneros, jugando en estadios prestados, arranca su temporada 31 con una treintena de franquicias y miles de millones de dólares invertidos en canchas e instalaciones de primer nivel, que recibirán a las mejores selecciones en la cita máxima del balompié

Considerada la liga de más rápido crecimiento en Norteamérica, más de 11 millones de espectadores asistieron el año pasado a la temporada de consagración del Inter de Messi

El astro argentino, que en 2023 encontró al equipo en el pozo de la liga, estrenará la estrella de campeón el sábado en un escenario rebosante de glamur e historia, el Memorial Coliseum de Los Ángeles

Sede de una tercera inauguración olímpica en 2028, este recinto para 70.000 aficionados albergará el primer cara a cara en la liga entre Messi y el surcoreano Son Heung-min, otra figura global de la MLS al frente del Los Angeles FC (LAFC)

"Trasladar un partido de tal magnitud a un recinto tan emblemático refleja el momento que estamos viviendo", señaló el comisionado de la MLS, Don Garber. "Esperamos que sea el fin de semana inaugural con mayor afluencia de público en la historia de la liga"

- Nuevas caras en año de Mundial -

La última vez que Messi visitó al LAFC en el torneo doméstico las gradas estuvieron repletas de celebridades como Leonardo Di Caprio, Liam Gallagher, LeBron James o el príncipe Enrique

Sobre el césped, la MLS también dará la bienvenida a nuevas estrellas en la primera de las 34 jornadas de fase regular

Casi a última hora se sumó el veterano capitán colombiano James Rodríguez, con el Minnesota United como insospechado destino y un contrato fugaz de rodaje para el Mundial

La MLS, que quiere desterrar la imagen de torneo de retiro, luce con más orgullo la atracción de figuras menores de 30 años, como el ariete alemán Timo Werner, sorprendente fichaje del modesto San Jose Earthquakes

El calendario de la temporada se verá impactado por la Copa del Mundo que organizan conjuntamente Estados Unidos, Canadá, también parte de la MLS con tres franquicias, y México

La competición se detendrá durante siete semanas, entre el 25 de mayo y el 16 de julio, en las que siete de sus estadios hospedarán partidos del Mundial y grandes selecciones se concentrarán en sus instalaciones

La primera Copa del Mundo con 48 equipos es el punto culminante de la sucesión de eventos asignados a Estados Unidos, como la Copa América de 2024 y el Mundial de Clubes de 2025, en el mayor esfuerzo por popularizar el "soccer" en el ultracompetitivo mercado norteamericano

La MLS, que logró su propio hito seduciendo a Messi, quiere también capitalizar su presencia en el "centro del universo futbolístico", en palabras del comisionado Garber

- Todos contra Miami -

Una vez concluido el Mundial, la MLS afrontará una recargada segunda mitad del año que incluyen la Leagues Cup, el torneo conjunto con la liga mexicana, y los playoffs que se extienden entre noviembre y diciembre

Con la inigualable baza de Messi, actual MVP (Jugador Más Valioso) y máximo goleador, el Inter es el principal aspirante a revalidar el trofeo, lo que nadie consigue desde el LA Galaxy en 2012

Javier Mascherano ya no tendrá a sus órdenes a Sergio Busquets y Jordi Alba pero la directiva representada por David Beckham ha ejecutado numerosos movimientos para fortalecer y rejuvenecer el plantel, especialmente su línea defensiva

Para el ataque, el Inter desembolsó unos US$15 millones por el argentino-mexicano Germán Berterame, que probablemente asumirá el rol del veterano Luis Suárez

"El equipo se reforzó bien y estamos listos para la competencia", dijo esta semana a la AFP el atacante argentino Tadeo Allende, héroe del Inter en los pasados playoffs. "Obviamente que todos nos quieren ganar, porque les arrebatamos la liga, pero van a tener que luchar"

Entre los aspirantes sobresale el LAFC con la demoledora dupla ofensiva que conforman Son y el gabonés Denis Bouanga

El Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller pretende ganarse otra oportunidad, tras la derrota ante el Inter en la final, y el San Diego FC quiere subir el último escalón tras una temporada de debut de ensueño