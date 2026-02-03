La NFL investigará correos del copropietario de los Giants con Epstein

El comisionado de la NFL, Roger Goodell, dijo este lunes que se "examinarán todos los hechos" sobre los contactos entre el copropietario de los New York Giants, Steve Tisch, y Jeffrey Epstein, revelados en los documentos recientemente publicados del difunto agresor sexual.

Esta tanda de archivos, divulgada el viernes por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, incluye correos electrónicos que sugieren que Epstein le presentó varias mujeres a Tisch.

El también productor cinematográfico, que nunca ha recibido una acusación relacionada con Epstein, emitió un comunicado la semana pasada para negar cualquier delito.

"Tuvimos una breve relación en la que intercambiamos correos electrónicos sobre mujeres adultas y, además, hablamos de cine, filantropía e inversiones", dijo Tisch sobre su correspondencia con Epstein, que data de 2013.

"No acepté ninguna de sus invitaciones y nunca fui a su isla. Como todos sabemos ahora, era una persona terrible y alguien con quien lamento profundamente haberme relacionado", afirmó.

Este lunes, en una rueda de prensa en San José (California), Goodell avanzó que la NFL examinará cuidadosamente los detalles de los vínculos entre Tisch y Epstein.

"Vamos a examinar todos los hechos", dijo el comisionado. "Vamos a analizar el contexto de esos (intercambios), vamos a tratar de comprenderlo y veremos cómo encaja eso en las normas" de la liga.

Tisch, de 76 años, podría enfrentar medidas disciplinarias bajo la estricta política de conducta personal de la NFL, incluso sin ser declarado culpable de un delito.

"Vamos a ir paso a paso. Primero reunamos todos los hechos", dijo Goodell en su conferencia, que formó parte de los eventos previos al Super Bowl del domingo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.