La ONU expresa preocupación por actos de violencia en Gaza que amenazan tregua
La ONU expresó el lunes su preocupación por todos los actos de violencia en la Franja de Gaza, tras
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
La ONU expresó el lunes su preocupación por todos los actos de violencia en la Franja de Gaza, tras una serie de atentados ocurridos el fin de semana que amenazan con romper la frágil tregua entre Israel y Hamás.
A pesar del acuerdo de alto el fuego que rige desde el 10 de octubre, 45 palestinos murieron el domingo en ataques israelíes, según la Defensa Civil de Gaza.
"Instamos a todas las partes a que cumplan todos sus compromisos para garantizar la protección de los civiles y eviten cualquier acción que pueda provocar la reanudación de las hostilidades y socavar las operaciones humanitarias", declaró el portavoz del secretario general de las Naciones Unidas, Stéphane Dujarric.
rh/vla/ad/dga
LA NACION
Otras noticias de Franja de Gaza
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Tiene seis hijos y pasó de no tener vivienda a construir su propio negocio en Florida
- 2
California “minimum wage” en 2026: Gavin Newsom firmó una ley que impacta en el salario mínimo de algunos trabajadores
- 3
La estrategia del alcalde de Houston para proteger a los migrantes y enfrentar a Trump: elogiado por Greg Abbott
- 4
Pablo Lyle: el actor de Televisa que vio interrumpida su carrera en EE.UU. por una tragedia inesperada en Miami