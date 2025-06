La ONU homenajea el “sacrificio” de su personal caído en los conflictos

El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró el jueves que "no debe haber lugar para la impunidad", al rendir homenaje al "sacrificio" de los empleados de Naciones Unidas muertos en zonas de conflicto en 2024.

En total, 168 maestros, ingenieros, médicos, personal humanitario y fuerzas de paz de 31 nacionalidades fallecieron el año pasado en lugares de combate; 126 de ellos, en Gaza.

La gran mayoría (125) eran empleados de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos (UNRWA), de la cual más de 300 miembros fueron asesinados en Gaza desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás en octubre de 2023.

Guterres dijo que la cifra de personal caído en 2024 es la más alta en la historia de la ONU.

"Algunos fueron asesinados mientras distribuían ayuda humanitaria, otros con sus familias, otros mientras protegían a los vulnerables", señaló.

"El sacrificio" de estos colegas "es una tragedia", pero también "un recordatorio" de su compromiso, añadió el secretario general de la ONU.

"No buscan reconocimiento, quieren marcar la diferencia. Cuando estalla un conflicto, trabajan por la paz. Cuando la violencia y las catástrofes golpean, distribuyen ayuda vital, cuando se violan los derechos, hablan", insistió.

Pero "no debe haber lugar para la impunidad", sostuvo, y en momentos en que se cuestiona el multilateralismo, apuntó: "Reafirmo que no renunciaremos a nuestros principios, no abandonaremos nuestros valores y nunca, jamás, nos rendiremos".

