La ONU interrumpe sus operaciones humanitarias en Gaza

La ONU se vio obligada a interrumpir el lunes sus operaciones humanitarias en la Franja de Gaza debido a una nueva orden de evacuación israelí de Deir al Balah, en el centro del territorio palestino, anunció un alto funcionario de la organización.

"Esta mañana hablé con mi consejero de seguridad en el terreno y le pregunté: ¿hay operaciones esta mañana?, y me dijo 'no, imposible'", aseguró el funcionario, quien pidió el anonimato.

"Se debe a las órdenes de evacuación de ayer (domingo) que afectan a la zona de Deir al Balah, donde habíamos desplazado a la mayor parte de nuestro personal y nuestras operaciones tras la orden de evacuación de Rafah hace unos meses".

"Esto nos lleva al punto en que no podemos funcionar. No se trata de una decisión de interrumpir las operaciones, pero a nivel práctico, no podemos funcionar", afirmó.

Desde el inicio de la guerra entre Israel y Hamás en octubre, la ONU ha tenido que "retrasar o pausar" en ocasiones sus operaciones, "pero nunca hasta el punto de decir concretamente que ya no podemos hacer nada" como ocurre ahora, añadió el funcionario, asegurando, no obstante, que le gustaría reanudarlas lo antes posible.

"Debemos encontrar soluciones. Si esto supone parar 24 o 48 horas y partir de cero, tenemos que hacerlo, pero no nos vamos. Debemos seguir ahí para suministrar la mayor (ayuda) posible".

"Ahora, el desafío es encontrar un lugar donde empezar de cero y funcionar eficazmente".

