La ONU no participará en distribución de ayuda en Gaza de nueva fundación que apoya EEUU

La ONU no participará en la distribución de ayuda a Gaza que hará la fundación creada y apoyada por Estados Unidos, cuyos términos no respetan los principios de imparcialidad e independencia, dijo este jueves un portavoz de Naciones Unidas.

"He dejado claro que participamos en las operaciones de ayuda de acuerdo con nuestros principios básicos. Como hemos dicho en repetidas ocasiones, este plan de distribución no está en consonancia con nuestros principios básicos, incluidos los de imparcialidad, neutralidad e independencia, y no participaremos en él", dijo Fahan Haq, portavoz adjunto del secretario general de la ONU.

