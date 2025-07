La racha histórica de Messi acaba con una paliza de Cincinnati

El Inter Miami sufrió el miércoles una contundente derrota 3-0 ante el FC Cincinnati que puso fin a cinco victorias consecutivas con doblete de goles de Lionel Messi.

El astro argentino se despidió de su racha goleadora, nunca vista antes en la liga norteamericana (MLS), en una tarde aciaga para su equipo en el TQL Stadium.

El estadounidense Gerardo Valenzuela abrió el marcador en el minuto 16 y el brasileño Evander finiquitó a los visitantes con otras dos dianas en el 50 y 70.

Los pupilos de Javier Mascherano no tuvieron ideas ni fuerzas para hacer frente a la intensa presión de Cincinnati, segundo clasificado de la Conferencia Este.

El Inter está inmerso en un maratón de partidos para ponerse al día en la MLS tras la disputa del Mundial de Clubes.

Con el del miércoles, el Inter disputó cuatro juegos en los últimos 12 días y Mascherano alineó en todos ellos a sus cuatro veteranas figuras: Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets.

"Hoy el rival nos superó de principio a fin", admitió El Jefecito ante la prensa. "Nos pusieron todo el tiempo bajo presión y nosotros no estuvimos frescos ni lúcidos".

"El resultado y la manera en que nos ganaron obviamente que nos preocupa", reconoció. "Tenemos que dosificar al equipo y a la vez competir y ganar. Es un combo explosivo donde no hay una receta.

Cada partido buscamos el mejor once y el más fresco posible". Mascherano también señaló que Messi "sufrió un golpe al final pero terminó bien". El capitán del Inter fue el único que se rebeló ante el rotundo dominio local pero, sin apenas apoyo, se quedó sin marcar en sus cinco remates. A sus 38 años, el astro albiceleste acumulaba cinco partidos seguidos anotando un doblete en la MLS, dos de ellos antes de que iniciara el Mundial de Clubes. Con 16 tantos en 17 jornadas disputadas, la exestrella del Barcelona ocupa el segundo lugar en la tabla de artilleros, por detrás del inglés Sam Surridge (Nashville), que recuperó el liderato con un tanto en el triunfo del Nashville 3-0 ante el Columbus Crew. Con 15 tantos se sitúa el brasileño Evander, protagonista de otra asombrosa racha goleadora con cinco partidos seguidos viendo puerta para un total de 8 goles marcados. - Doblete de Evander - El inspirado Evander fue el primero en poner en problemas a la defensa del Inter con un par de disparos demasiado desviados. Minutos después, su compañero Gerardo Valenzuela no falló en su primera oportunidad aprovechando una incursión del argentino Luca Orellano por la banda izquierda. El extremo se deshizo con mucha facilidad de su compatriota Marcelo Weigandt y asistió para que Orellano fusilara a Oscar Ustari. El veterano arquero argentino tuvo que ser sustituido a los 25 minutos tras lesionarse al dar un pase con la pierna izquierda. Asfixiado en su propio campo, el Inter fue incapaz de superar líneas y encontrar en zonas de peligro a Messi, que apenas tocó dos veces la pelota en los primeros 20 minutos. Los locales sentenciaron el triunfo en la segunda mitad con dos zarpazos de Evander. El mediapunta brasileño recibió primero la pelota en la frontal del área, resistió la carga de Busquets y marcó con un disparo cruzado. En el último gol, Evander apenas tuvo que empujar a la red una pelota que dejó suelta el arquero Rocco Ríos Novo tras disparo de Orellano. - Costarricense Alonso da triunfo a NY - El Inter, que vuelve a jugar el sábado ante el New York Red Bulls, se mantiene en el quinto lugar del Este con 38 puntos, a ocho unidades del líder, Philadelphia Union, pero con tres jornadas todavía pendientes de disputar. El Union conservó la cabeza al vencer 2-1 al Montreal con tantos del israelí Tai Baribo y del sudafricano Olwethu Makhanya en los minutos 37 y 50. En su turno, el New York City FC derrotó 2-1 a domicilio al Orlando City en una remontada culminada con un gol del costarricense Alonso Martínez en el minuto 90+1. En el Oeste, Los Angeles FC sumó su tercer triunfo seguido al imponerse 1-0 al Minnesota United con un tanto de penalti del gabonés Denis Bouanga en el 42. gbv/cl