La recertificación de la lucha antidrogas de Colombia es un "tema menor" en la relación con EEUU, dice ministro

La recertificación de la lucha antidrogas que realiza Colombia es un "tema menor" dentro de la relación bilateral con Estados Unidos, declaró este miércoles el ministro de Defensa colombiano, Pedro Sánchez, en el último día de una visita de trabajo a Washington.

Colombia perdió el "visto bueno" de Washington a su lucha antinarcóticos en septiembre pasado, por segunda vez en su historia, en un contexto de progresiva degradación de las relaciones entre los presidentes Donald Trump y Gustavo Petro.

Ese empeoramiento desembocó en la revocación del visado al mandatario colombiano y amenazas explícitas de algún tipo de acción militar estadounidense contra los cárteles de la droga.

"Como ministro de Defensa la única preocupación que tengo es que acabemos con el problema de las drogas. El tema de la recertificación es algo relativamente menor frente a ese propósito", declaró en rueda de prensa.

El ministro colombiano viajó a Washington junto a la viceministra de Justicia interina, Marcela Tovar, con una agenda centrada en la lucha contra el narcotráfico.

Estas reuniones de trabajo estaban programadas desde hacía "semanas", según el embajador colombiano Daniel García-Peña, y sirvieron paralelamente para avanzar en la agenda de la reunión que mantendrán Trump y Petro en la primera semana de febrero en la Casa Blanca.

Ambos dirigentes mantuvieron una inesperada conversación telefónica la semana pasada, para rebajar el tono crecientemente belicoso, y Trump anunció luego que recibiría a Petro.

El mandatario colombiano, que cierra este año su mandato presidencial, se ofreció a mediar entre Estados Unidos y Venezuela tras la extraordinaria misión militar que acabó con el derrocamiento y la salida del país del presidente Nicolás Maduro y su esposa.

Preguntado sobre qué esperaban ahora los responsables militares estadounidenses de Colombia en la crisis venezolana, Sánchez declaró: "será el presidente quien hable al respecto".

Petro anunció, tras su conversación con Trump, que ambos mandatarios acordaron acciones militares conjuntas contra el grupo guerrillero ELN, que Washington considera una organización narcoterrorista.

El dirigente rebelde más buscado del país, alias Iván Mordisco, convocó a una cumbre de comandantes de diferentes guerrillas, entre ellas el ELN, en defensa de "la hermana" Venezuela.

"Tenemos información de que estos cabecillas intentarán ir a resguardarse donde estén las estructuras fuertes, porque la amenaza de una acción letal es mayor e intentarán estar cubiertos" explicó el ministro.

Una de esas zonas es la región del Catatumbo, en la frontera con Venezuela, "y por ello hemos priorizado esa zona para desplegar más capacidades de hombres, drones, anti drones y blindados", detalló.