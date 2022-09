La reflexión de Andrés Oppenheimer sobre el ataque a Cristina Kirchner: “Peligrosa tendencia política”

Una vez que se conoció la noticia del intento de asesinato de Cristina Kirchner, el mundo se hizo eco de la noticia que rápidamente recorrió los medios y las redes sociales. El presidente de la Argentina, Alberto Fernández, el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, el secretario de estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, y otros líderes regionales condenaron este hecho contra la vicepresidenta del país. Pero también se expresaron algunos periodistas, como Andrés Oppenheimer, quien expresó: “Parte de una peligrosa tendencia a la violencia política”.

A través de un mensaje que compartió en su cuenta de Twitter, el escritor argentino manifestó: “Repudiable el atentado contra la vicepresidenta argentina. Parte de una peligrosa tendencia a la violencia política, como hemos visto en el ataque a Jair Bolsonaro, el asesinato del presidente de Haití, y el ataque al Capitolio en Estados Unidos”.

De esta manera, el columnista de LA NACION y también conductor de CNN en Español, conocido por sus análisis del contexto político mundial con foco en América Latina, expresó en su mensaje que había que “condenar, investigar y castigar los hechos”.

Andrés Oppenheimer repudió en intento de asesinato contra Cristina Kirchner Twitter/@oppenheimera

Oppenheimer también escribe para The Miami Herald, y su columna se edita semanalmente en más de 50 periódicos en Estados Unidos y América Latina. Inició sus estudios en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, y a fines de la década de 1970, obtuvo una Maestría en Periodismo de la Universidad de Columbia, en Nueva York. Desde 1985 reside en Miami y ha colaborado para The New York Times, The Washington Post, CBS News, BBC y el diario El País de España.

Cómo fue el ataque a Cristina Kirchner

Este jueves a la noche, un hombre de 35 años fue detenido después de apuntarle con un arma cargada a Kirchner, mientras saludaba a sus seguidores en la puerta del edificio en el que vive, en el barrio de Recoleta, en Buenos Aires.

Un hombre apuntó con un arma a Cristina Kirchner

En un video, que se hizo viral con velocidad, se pudo ver cuando el atacante, identificado posteriormente como Fernando Andrés Sabag Montiel, estiró el brazo y le apuntó de frente a la vicepresidenta. El hombre, de nacionalidad brasileña, gatilló dos veces, pero la bala no salió. Kirchner reaccionó de inmediato y atinó a agacharse, mientras que la custodia lo arrinconó contra la pared y lo detuvo.

El arma secuestrada

Sabag Montiel estuvo dentro de una patrulla por varias horas y fue trasladado a una dependencia policial para llevar a cabo las correspondientes indagaciones. A pocos metros del lugar, se halló un arma Bersa calibre .32 auto (7.65 mm), apta para el disparo, según confirmaron fuentes oficiales.

El hombre, quien está domiciliado en el barrio porteño La Paternal, tiene antecedentes penales por portación de armas no convencionales, fechado el 17 de marzo de 2021.

Asimismo, se presenta en sus redes sociales como “Fernando Salim Montiel”. Allí, se pueden ver sus intereses y las páginas que sigue, varias de ellas asociadas a grupos radicalizados o de odio. Sin embargo, sus perfiles fueron dados de baja durante la madrugada de este viernes.

Montiel criticó la política de planes sociales en TV

Entre otras páginas, Sabag Montiel sigue a varios sitios que se presentan como “logias” u “órdenes masónicas”. El hombre brasileño también ha tenido intervenciones en la televisión, entre ellas, apareció en una oportunidad en CrónicaTV, donde criticó los planes sociales, cuestionó a la clase política, e incluso planteó la extradición de extranjeros.