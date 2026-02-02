La relación entre Colombia y EEUU "se va a relanzar" con la visita de Petro, dice canciller

La relación entre Colombia y Estados Unidos "se va a relanzar" con la visita del presidente Gustavo Petro a su homólogo Donald Trump en la Casa Blanca el martes, declaró la canciller colombiana, Rosa Villavicencio.

El encuentro marcará un punto de inflexión en la tormentosa relación entre Petro y Trump, dos presidentes adeptos a declaraciones estruendosas.

La relación "se va a relanzar" con esta reunión y traerá "avances muy importantes en lo social, en el buen entendimiento diplomático y también en lo económico, para la región", dijo Villavicencio a la prensa tras su llegada a Washington.

"Con ese espíritu hemos venido", añadió la canciller junto al ministro de Defensa, Pedro Sánchez.

"El mensaje es claro: ganan las naciones y perderán los criminales" con este encuentro, añadió Sánchez.

Figura de la izquierda latinoamericana, Petro llegó a quedarse sin visa para entrar en Estados Unidos tras su controvertido paso por la asamblea general de la ONU en septiembre pasado, cuando alentó a los estadounidenses a plantarle cara al republicano Trump.

El inquilino de la Casa Blanca llegó a acusar a Petro, ex guerrillero, de ser un "líder del narcotráfico" y le advirtió que tenía que "cuidar su trasero" si no quería que Colombia corriera la misma suerte que Venezuela.

Una llamada telefónica desbloqueó la situación y ambos anunciaron su encuentro, que se maneja con discreción.

Hasta el momento la Casa Blanca no ha anunciado que el encuentro tenga algún tipo de interacción con la prensa.

El mandatario colombiano tiene previsto dar una rueda de prensa al termino de la visita a la Casa Blanca.

Petro, que termina su mandato este año, se quedará cuatro días en total en Washington. Mantendrá reuniones con congresistas, será recibido en la Organización de Estados Americanos (OEA) y dará una conferencia en la universidad de Georgetown.