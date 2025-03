La rusa Andreeva, de 17 años, jugará la final de Indian Wells ante Sabalenka

La rusa Mirra Andreeva, la nueva sensación del tenis femenino a sus 17 años, destronó este viernes a la polaca Iga Swiatek en el WTA 1000 de Indian Wells y jugará la final frente a la bielorrusa Aryna Sabalenka.

Número uno mundial, Sabalenka tendrá el domingo una segunda oportunidad de alzar este prestigioso trofeo después de arrollar en su semifinal a la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1.

Su último obstáculo será la adolescente Andreeva que, después de varios años como promesa del circuito, es ahora una amenaza para las más grandes.

Este viernes la rusa fue capaz de tumbar a Swiatek en su fortín del desierto californiano por 7-6 (7/1), 1-6 y 6-3.

La ex número uno mundial sumaba 20 partidos ganados de 21 posibles en Indian Wells, elevando los títulos de 2022 y 2024.

Pero sus ambiciones de un tercer título, que ninguna jugadora ha logrado en este escenario, se desvanecieron en una noche fría y ventosa ante Andreeva, que ha alcanzado el punto necesario de madurez bajo la guía de la española Conchita Martínez.

El pasado mes, la joya rusa ya había derrotado a Swiatek en Dubái, donde se erigió en la ganadora más joven de un torneo WTA 1000.

Atemperando su fuerte carácter, la rusa frenó el viernes los varios intentos de reacción de Swiatek, que igualó el primer set en contra y se acercó 4-3 en el tercero.

"Creo que controlé bastante bien los nervios y la presión, me siento orgullosa de mí mismo", dijo Andreeva ante la prensa.

La rusa es la finalista más joven de Indian Wells desde la belga Kim Clijsters en 2001 pero por ahora quiere ahuyentar cualquier comparación con las estrellas adolescentes del pasado.

"Intento no pensar en ello, porque sino lo puedo pensar demasiado y empezar a compararme y no creo que me vaya a llevar a nada bueno", argumentó. "Sé lo que han hecho y las felicito, pero yo intento concentrarme en qué hacer con mi carrera".

- Sabalenka toma revancha de Keys -

La segunda semifinal de Indian Wells fue un monólogo de Aryna Sabalenka, que machacó a la estadounidense Madison Keys por 6-0 y 6-1 en sólo 51 minutos.

"No esperaba que fuera tan rápido, honestamente. Pero estoy muy contenta de cómo he jugado hoy", se felicitó la número uno mundial.

La bielorrusa se tomó así una feroz revancha de su inesperada derrota ante Keys en enero en la final del Abierto de Australia, donde Sabalenka aspiraba a una tercera corona seguida.

"Necesitaba mucho esta revancha, así que estaba muy concentrada", reconoció. "Durante el partido pensaba que me gustaría que haber jugado así en Australia".

Keys, una de las jugadoras más en forma del momento, llegaba al duelo con una racha de 16 partidos ganados consecutivos pero nada pudo hacer ante la avalancha de golpes ganadores que llegaban del otro lado de la red.

La estadounidense entregó el primer set en blanco y, con una creciente desesperación, se vio 5-0 abajo en el segundo delante del público californiano.

Al borde de una humillación completa, Keys anotó un juego en su casillero entre aplausos de la grada y levantó los brazos hacia su palco, donde su marido y entrenador, Bjorn Fratangelo, intentaba alentarla.

Encarando su segunda final de Indian Wells, tras su derrota de 2023 ante Elena Rybakina, Sabalenka se deshizo en elogios hacia Andreeva.

"Es una locura lo que ha hecho a una edad tan joven", afirmó.

"Tengo muchas ganas de enfrentarme a esta adolescente. Me siento como una madre mayor jugando contra una niña. ¡Soy nueve años mayor que ella!", bromeó.

En las semifinales del Masters 1000 masculino, el español Carlos Alcaraz enfrentará el sábado al británico Jack Draper y el ruso Daniil Medvedev al danés Holger Rune.

