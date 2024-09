La serie "Hacks" gana el Emmy a mejor comedia

"Hacks", la historia de una humorista que busca reinventarse y del joven escritor que intenta ayudarla, ganó este domingo el Emmy a la mejor comedia en la gala de esos premios celebrada en la ciudad estadounidense de Los Ángeles.

La producción de HBO superó a la favorita "The Bear", así como a "Abbott Elementary", "Curb Your Enthusiasm", "Only Murders in the Building", "Palm Royale", "Reservation Dogs" y "What We Do in the Shadows".

