La situación en Cisjordania "empeora", denuncia ganador de un Oscar en la ONU

El activista palestino Basel Adra, ganador de un Oscar por un documental que ilustra la violencia del ejército y los colonos israelíes contra los palestinos en la Cisjordania ocupada, aseguró este jueves en la ONU que la situación no hace más que "empeorar".

Invitado por el Comité de la ONU para el ejercicio de los derechos inalienables del pueblo palestino, el coautor de "No Other Land" recibió una gran ovación en una amplia sala de conferencias de Naciones Unidas, al fin de la proyección del laureado documental en la pasada ceremonia de los Oscar.

"Después de ganar un Oscar, volvimos a la misma realidad, y no hace más que empeorar", dijo Basel Adra, que explicó que su trabajo, destinado a "hacer saber al mundo que vivimos en esta tierra", había sido "un éxito más allá de (sus) expectativas".

La película, codirigida por cuatro personas, entre ellas el periodista israelí Yuval Abraham, narra el desplazamiento forzoso de palestinos por militares y colonos israelíes en Massafer Yatta, una localidad de la Cisjordania ocupada que Israel declaró zona militar restringida en la década de 1980.

Muestra cómo las excavadoras derriban casas o los muros de una escuela, y documenta las provocaciones y los ataques, a veces violentos, de los colonos que viven cerca.

Tras una larga batalla legal, el Tribunal Supremo israelí falló a favor del ejército en 2022, allanando el camino para la expulsión de los habitantes palestinos de los ocho pueblos de esta región.

"La violencia de los colonos continúa (...) casi todos los días hay ataques de colonos en Massafer Yatta y en todo el resto de Cisjordania", dijo Adra.

Hace unos días, otro de los realizadores del documental, el palestino Hamdan Ballal, denunció haber sido víctima de "un ataque brutal" de un grupo de colonos, durante el cual fue detenido por "lanzar piedras", según la policía israelí.

Las ONG de derechos humanos afirman que los ataques en Cisjordania han aumentado considerablemente desde el inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista Hamás en Gaza, en octubre de 2023.

Cisjordania, ocupada por Israel desde 1967, es el hogar de unos tres millones de palestinos, así como de casi 500.000 israelíes que viven en asentamientos ilegales según el derecho internacional.

A pesar de haber ganado un Oscar, "No Other Land" aún no ha encontrado distribuidor en Estados Unidos y sólo se proyecta en unos pocos cines.

