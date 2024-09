La sucesión del imperio Murdoch se ventila en un tribunal de EEUU

Un tribunal del estado de Nevada empezó a examinar este lunes el conflicto de sucesión entre el poderoso y controvertido magnate de los medios de comunicación Rupert Murdoch y cuatro de sus hijos, un asunto de enormes implicaciones para el futuro de este imperio mediático cuyo buque insignia es la cadena conservadora estadounidense Fox News.

Pese a las protestas de un grupo de medios estadounidense como el New York Times, que dio a conocer el caso, la CNN y la radio pública NPR, las audiencias se realizan a puerta cerrada ante un comisario de sucesiones de un tribunal de Reno, Nevada, en el oeste del país.

Las televisoras estadounidenses mostraron a Rupert Murdoch, de 93 años, llegar al tribunal del brazo de su quinta esposa, Elena Zhukova.

En el centro de esta batalla se encuentra su proyecto de modificar los estatutos de la fundación familiar para ceder el control de su imperio integrado por News Corporation, que cuenta con medios como Wall Street Journal, New York Post en Estados Unidos, The Sun en Reino Unido, The Australian y Fox Corporation (Fox News), a su hijo mayor Lachlan después de su muerte.

En un escenario digno de la serie "Succession", en parte inspirada en la historia de la familia, tres hijos de Rupert Murdoch, James, Prudence y Elisabeth, están en contra de este proyecto, ya que la fundación contemplaba inicialmente similares derechos de voto para los cuatro descendientes.

Para muchos observadores, el asunto tendrá consecuencias importantes para el futuro del imperio Murdoch, acusado de incentivar el populismo a través de sus diarios y cadenas de TV en los países anglosajones, en particular el Brexit en el Reino Unido o la ascensión de Donald Trump en Estados Unidos en 2016.

La cadena estadounidense Fox News, en la vanguardia de la batalla ideológica de los conservadores estadounidenses, fue acusada de alimentar la desinformación sobre las vacunas contra el Covid y de haber amplificado las alegaciones de que la elección presidencial de 2020 fue manipulada en detrimento de Trump.

Fox News aceptó en abril de 2023 pagar 787,5 millones dólares al fabricante de las máquinas de votación electrónica Dominion Voting Systems, en el centro de las teorías complotistas del trumpismo sobre la elección presidencial de 2020, de las que se hizo eco la cadena.

En esta campaña electoral, los comentaristas de Fox News apoyan incondicionalmente a Trump y critican, a veces de forma virulenta, a la candidata demócrata, la vicepresidenta Kamala Harris.

Lachlan Murdoch es considerado un defensor de la línea populista y conservadora de su padre, quien en el otoño boreal de 2023 le nombró director de News Corp y Fox Corporation. Sus tres hermanos serían más moderados.

- Proteger a la familia -

James Murdoch, que dejó News Corp en 2020, ha dado su apoyo a Kamala Harris.

Según el New York Times, los abogados de Rupert Murdoch "defendieron que trata de proteger a James, Elisabeth y Prudence garantizando que no podrán moderar la política de Fox o perturbar sus operaciones por luchas incesantes en la dirección", escribe el diario.

En una decisión preliminar, el comisario de sucesiones no se opone a la modificación de la fundación, pero debe oír los argumentos de todas las partes durante siete días de audiencia, según el tribunal.

Después, hará recomendaciones que en principio no serán públicas, informó el tribunal a la AFP.

News Corp, cuya facturación superó los 10.000 millones de dólares en 2023, también está presente en el mundo editorial con HarperCollins, y en los anuncios inmobiliarios.

