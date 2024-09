La sucesión del imperio Murdoch: un tribunal de Nevada decide el futuro del gigante mediático

RENO.- Un tribunal de sucesiones en Reno, Nevada, comenzará el lunes a revisar pruebas a puerta cerrada en el caso que podría definir quién controlará el vasto imperio mediático de Rupert Murdoch después de su muerte, en una batalla legal que pondrá a prueba el polémico proceso de sucesión del magnate de 93 años.

Murdoch llegó al tribunal el lunes para la audiencia con la intención de cambiar las condiciones del fideicomiso familiar, que posee importantes participaciones en Fox News, matriz de Fox, y en News Corp, propietario de The Wall Street Journal. El multimillonario quiere asegurarse de que, a su muerte, las empresas de medios de comunicación queden bajo el control de su hijo mayor, Lachlan Murdoch, según The New York Times, que obtuvo un documento judicial sellado en el que se detalla el drama de la sucesión.

La enmienda propuesta por Rupert Murdoch bloquearía cualquier interferencia de tres de los hermanos de Lachlan, que son políticamente más moderados. Se considera que Lachlan Murdoch está ideológicamente alineado con su padre conservador.

Las audiencias probatorias en el caso están programadas para continuar hasta el martes de la próxima semana. El tribunal ha mantenido las audiencias cerradas al público y la mayoría de los documentos sellados, rechazando en gran medida las solicitudes de acceso de organizaciones de noticias como The Associated Press.

Según el Times, el fideicomiso se estableció originalmente para dar un control equitativo sobre los negocios de Rupert Murdoch a sus cuatro hijos mayores tras su fallecimiento.

Murdoch renunció como líder de la empresa matriz de Fox News y de sus holdings de medios, News Corp., el otoño pasado. Está argumentando que, para preservar el valor comercial de sus empresas para todos sus herederos, el fideicomiso debe ser modificado de modo que Lachlan pueda garantizar que sus periódicos y cadenas de televisión mantengan una perspectiva editorial conservadora, según informó el Times.

Lachlan sucedió a su padre como presidente de News Corp. en noviembre. También es director ejecutivo de Fox Corp., que alberga a la cadena de noticias conservadora Fox News, la cadena de transmisión Fox, redes deportivas, y estaciones de televisión locales. El imperio mediático abarca continentes y ha ayudado a moldear la política moderna estadounidense.

El intento de Rupert Murdoch de cambiar el fideicomiso lo ha enfrentado con sus otros tres hijos nombrados como beneficiarios: James, Elisabeth y Prudence, quienes se han unido para impedir que su padre revise el fideicomiso, de acuerdo con el Times.

Los fideicomisos irrevocables se utilizan típicamente para limitar los impuestos sucesorios, entre otras razones, y no pueden ser modificados sin el permiso de los beneficiarios o mediante una orden judicial.

El Comisionado de Sucesiones de Nevada, Edmund J. Gorman, del Segundo Distrito Judicial en Reno, dictaminó este verano que Rupert Murdoch podría enmendar el fideicomiso si demuestra que actúa de buena fe y en beneficio exclusivo de sus herederos, según el Times.

El fallo del tribunal señala que Murdoch buscó dar a Lachlan el control permanente y exclusivo sobre sus empresas porque estaba preocupado de que la falta de consenso entre sus hijos pudiera afectar la dirección estratégica de sus compañías, incluyendo la posibilidad de un cambio en la política editorial y el contenido.

Batalla familiar

El fideicomiso Murdoch se constituyó cuando Rupert Murdoch se divorció de su segunda esposa, Anna, en 1999. El fideicomiso es el vehículo a través del cual el mayor de los Murdoch controla News Corp y Fox, con aproximadamente un 40% de participación en acciones con derecho a voto de cada empresa.

A la muerte de Rupert Murdoch, las acciones con derecho a voto de News Corp y Fox se transferirán a sus cuatro hijos mayores: Prudence, Elisabeth, Lachlan y James.

El conflicto surge porque, potencialmente, tres de los herederos podrían aliarse para superar en votos al cuarto, lo que podría determinar el futuro editorial y estratégico de las empresas. Lachlan, quien comparte las posturas conservadoras de su padre y actualmente dirige Fox y preside News Corp, es visto como el sucesor preferido de Rupert Murdoch.

Sin embargo, sus hermanos, especialmente James, se oponen a la fuerte línea editorial de derecha de Fox News, creando una división dentro de la familia. James, conocido por sus posturas progresistas y críticas hacia las políticas editoriales de su padre, renunció a la junta directiva de News Corp en 2020, citando desacuerdos con el contenido editorial y otras decisiones estratégicas.

El proceso judicial en curso en Nevada es crucial porque Rupert Murdoch busca modificar los términos del fideicomiso para asegurar que Lachlan mantenga el control total de las compañías. Esta disputa recuerda a la trama de la serie de HBO Succession, inspirada parcialmente en las intrigas familiares de los Murdoch, donde las luchas por el poder y las diferencias ideológicas entre los hijos del patriarca reflejaron la tensión y el drama que actualmente se desarrollan en la vida real.

