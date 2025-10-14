La tormenta tropical Lorenzo avanza sobre aguas abiertas en el océano Atlántico

MIAMI (AP) — La tormenta tropical Lorenzo continúa avanzando por el océano Atlántico tropical central, pero aún no representa una amenaza para tierra, dijeron los meteorólogos.

La tormenta se encontraba aproximadamente a 2145 kilómetros (1330 millas) al oeste de las islas de Cabo Verde y tenía vientos máximos sostenidos de 95 km/h (60 mph), informó el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami. Se movía hacia el noroeste a 24 km/h (15 mph).

No había alertas ni avisos costeros en efecto.

La tormenta, descrita como "pobremente organizada", tiene vientos con fuerza de tormenta tropical que se extienden hacia afuera hasta 280 km (175 millas) desde el centro. Se espera que gire hacia el norte y luego hacia el noreste en los próximos días, pero sin amenazar tierra.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.