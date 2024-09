La triste historia de la atleta olímpica que fue arrestada y perdió su trabajo por no escanear un producto de Walmart

Los cajeros automáticos fueron incorporados en los mercados con el propósito de agilizar las filas para pagar y ahorrar tiempo a los compradores. Sin embargo, lo cierto es que perjudicaron la experiencia de muchos clientes. Tal es el caso de Meaggan Pettipiece, la atleta olímpica que fue arrestada y perdió su trabajo por no escanear algunos de sus productos en una tienda de Walmart.

Nacida en Blenheim, Ontario (Canadá), Meaggan Pettipiece es una exjugadora de softball que disputó los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 y fue parte de la convocatoria canadiense para Atenas 2004. A sus 48 años, y ya retirada del deporte profesional, entrenó al equipo de la División 1 de la NCAA en la Universidad de Valparaíso hasta abril de 2024, cuando un incidente en una tienda de Walmart condujo a su arresto y posterior renuncia.

Por qué Meaggan Pettipiece fue arrestada

Según el National Post, el 28 de marzo Pettipiece decidió utilizar una caja de autopago en una tienda de Walmart ubicada en Indiana, Estados Unidos. No obstante, un error mientras escaneaba sus artículos hizo que el personal de seguridad llamara a la policía. La deportista pagó US$176 por su compra, pero supuestamente se olvidó de escanear jamón y espárragos valorados en US$67.

Meaggan Pettipiece fue arrestada porque se olvidó de escanear jamón y espárragos valorados en US$67 en un cajero automático Spencer Tirey / Walmart

Pettipiece explicó a los agentes que no se había dado cuenta de que la máquina no había registrado los artículos, tal como indica Independent. Sin embargo, a esto se le suma que los oficiales descubrieron tres vaporizadores desechables y pastillas de Zofran, un medicamento para las náuseas, al revisar su bolso.

La atleta señaló que los vaporizadores no contenían ni nicotina ni THC y que las pastillas eran de una receta que pertenecía a una entrenadora asistente, según Daily Mail. Pese a esto, fue arrestada por cargos de robo, posesión de marihuana y de una sustancia controlada. Como resultado, Pettipiece no solo renunció a su puesto de entrenadora el 1° de abril, sino que su carrera y su reputación se vieron dañadas.

Luego de cinco meses, el abogado de la exjugadora de softball presentó las pruebas necesarias para demostrar la integridad de su cliente, incluidas cartas de referencia y prescripción del medicamento. De esta forma, las autoridades desestimaron sus cargos el 19 de septiembre, aunque el caso ya había afectado la imagen de la canadiense, que se vio obligada a reconstruir su vida.

“Por supuesto, me alegro de que se hayan retirado los cargos. Lo lamentable es el daño irreparable a mi carrera. Cambió mi vida por completo”, afirmó Pettipiece a National Post. “Han sido cinco meses, una pesadilla viviente. Perdí mi carrera, perdí mi trabajo, la vida que estaba construyendo y ha sido realmente difícil”, agregó.

A día de hoy, Pettipiece vive en Ohio (Estados Unidos) con su familia. “Estoy feliz de que mi familia esté reunida nuevamente. Nos sacrificamos como familia para que yo pudiera estar allí como entrenadora y continuar mi carrera como tal”, comentó al respecto. “No estoy segura del futuro. Por ahora, me quedaré en casa y me concentraré en mis hijos. Me gustaría saber qué camino tomaré”, añadió.

Las quejas sobre los cajeros automáticos de Walmart

Tras el incidente de Pettipiece, muchos clientes demostraron sus inconformidades con las nuevas cajas de autopago del minorista a través de las redes sociales, tal como indica International Business Times. En algunas tiendas, estos cajeros son exclusivos para los suscriptores de Walmart+, lo que obliga a los no miembros a hacer largas filas.

Al mismo tiempo, Walmart redujo la cantidad de máquinas de autopago y estableció límites de artículos para poder utilizarlas. Mientras algunas cajas aceptan un máximo de 15 productos, otras permiten tan solo 10 o incluso menos, lo que aumentó el descontento general.

LA NACION