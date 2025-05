La Universidad de Columbia cierra su año académico bajo la presión de Trump

Biliana, estudiante sudamericana en la Universidad de Columbia, prepara sus exámenes con temor de ser arrestada por la policía de migración. Profesores luchan por salvar sus investigaciones ante recortes de la administración del presidente Donald Trump. El campus neoyorquino cierra el año académico en crisis.

"Solo tratamos de ir a clases con normalidad", pero "la situación es aterradora", dijo Biliana, de 29 años, quien pidió ser citada con un nombre falso y ocultar su país de origen por miedo a ser reconocida.

Tras las detenciones de estudiantes extranjeros, "sentimos que no deberíamos decir nada, compartir nada. Mis amigos y yo no hemos publicado nada en Twitter. La mayoría borra sus tuits" por miedo a que los identifiquen por un mensaje demasiado político, añade la joven en un pasillo de la Facultad de Derecho de la Universidad de Columbia.

Cuando los activistas se manifiestan allí contra la guerra en Gaza, como cuando esta semana ocuparon una biblioteca, ella se mantiene alejada por temor a que la fotografíen y asocien con el movimiento.

- "Nivel de ansiedad crítico" -

En la breve toma del jueves, 80 personas fueron detenidas y luego liberadas pocas horas después. El presidente de la universidad condenó la protesta, en vísperas de los exámenes finales, y llamó inmediatamente a la policía.

El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, aseguró que se revisará "el estatus de las visas de los vándalos", y amenazó a quienes calificó como "matones pro-Hamás".

Para Oscar Wolfe, recién elegido presidente del consejo estudiantil, "sean o no parte del movimiento propalestino, el nivel de ansiedad es crítico" entre sus compañeros extranjeros.

Dice que solo ha experimentado "un mes de escolaridad normal" desde que llegó al campus en septiembre de 2023, justo antes de los ataques de Hamás del 7 de octubre y de la posterior guerra de Israel en la Franja de Gaza, que desencadenó un enorme movimiento de protesta.

- Cargos eliminados -

La ofensiva de la administración Trump, que acusa a las universidades de permitir que florezca el antisemitismo en medio de las protestas contra la guerra de Gaza, también ha tenido un impacto presupuestario en Columbia, que perdió 400 millones de dólares en ayuda federal.

A diferencia de Harvard, que demandó al gobierno por los recortes, Columbia afirma que las negociaciones aún están en curso.

Sin embargo el miércoles, su presidenta interina, Claire Shipman, anunció que la institución eliminó 180 cargos de investigación.

El impacto va más allá. La profesora de psiquiatría Rebecca Muhle explica que para uno de sus proyectos de investigación sobre el autismo, su subvención de los Institutos Nacionales de Salud (NIH) "no se ha recortado, pero no está financiada; está en el limbo".

"No puedo contratar a nadie ni hacer grandes compras porque no tengo la siguiente etapa de financiación", lamenta. "Es un caos. Y no se hace ciencia en el caos".

"Muchas subvenciones se encuentran en esta situación, pero pasan desapercibidas porque no se recortan oficialmente", añade.

- "El primer acto" -

Matthew Connelly, profesor del Departamento de Historia especializado en secretos de Estado y su desclasificación, fue notificado de la retirada de dos subvenciones del Fondo Nacional para las Humanidades (NEH), "sin dar ninguna razón".

Los fondos financiaban un programa de formación en archivo de datos históricos en la era digital, "uno de los grandes retos de los investigadores" en el futuro, dijo.

"Los que pierden serán aquellos que ya no tendrán acceso a estos cursos de formación", lamenta.

Sin embargo, no se deja vencer por el desánimo.

"Las universidades son un objetivo porque todo lo que hacemos es completamente contrario a la agenda de la administración Trump. Si dejamos de enseñar, de capacitar a nuestros estudiantes y de investigar, le estaríamos otorgando una victoria", dijo.

"Esto no es solo un ataque contra Columbia", añade Oscar Wolfe. "Este es el primer acto de un ataque a la sociedad civil".

arb/ag/val