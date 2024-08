La verdadera razón por la que Walmart baja los precios de más de 7 mil artículos

En el último tiempo, la inflación en Estados Unidos hizo que los habitantes del país comiencen a tener una mayor conciencia sobre sus gastos. Ante esto, muchas marcas optaron por lanzar nuevas ofertas y descuentos en busca de ayudar a sus clientes a ahorrar dinero y evitar caídas en sus cifras de ventas. En esta línea, Walmart bajó los precios de más de 7 mil artículos en sus categorías de comestibles.

Tal como anunció Doug McMillon, director ejecutivo de Walmart, la compañía redujo los precios de 7200 productos que se venden en todas sus tiendas, lo que representa un aumento interanual del 35% en la cantidad de reversiones para alimentos, según CNBC.

“Estamos preparados para ayudar a reducir los precios y seguiremos trabajando para lograr más reducciones que ayuden a los clientes y a los miembros a ahorrar dinero”, aseguró el directivo en una conferencia telefónica sobre ganancias.

Qué alimentos subieron y bajaron de precio en Walmart

Según McMillon, Walmart presionó a sus proveedores para que reduzcan sus precios y así poder trasladar los ahorros a los clientes. De esta manera, según The Sun, las manzanas, papas y frutillas ahora cuestan menos, además de otros productos no perecederos como comida para mascotas, y artículos deportivos y de jardinería.

Las manzanas, papas y frutillas son algunos alimentos que bajaron sus precios en Walmart Freepik

Pese a esto, hay una parte de las tiendas que mantiene sus altos precios, y se trata de los pasillos de alimentos secos y procesados, que incluyen té, café, cereales y refrescos. Lo mismo ocurre con los huevos, lácteos, carnes, azúcar y pizzas congeladas.

La razón del crecimiento de Walmart

McMillon sostuvo que, a pesar de que la empresa intente ahorrar dinero para mejorar la eficiencia comercial, no busca transferir los costos adicionales al consumidor. El hecho de que las ganancias de Walmart estén creciendo más rápido que las ventas, explicó, se debe al crecimiento fuera del comercio minorista en negocios con mayores márgenes como la publicidad, y no a los aumentos de precios.

En esta línea, John David Rainey, director financiero, comunicó a CNBC que el crecimiento de los ingresos de Walmart fue producto de la venta de una mayor cantidad de unidades. “No tenemos la intención de lograr nada de nuestro desempeño de margen transfiriéndolo a nuestros clientes y miembros en forma de precios más altos”, expresó.

El crecimiento de los ingresos de Walmart fue producto de la venta de una mayor cantidad de unidades, en lugar del aumento de precios AP Photo

De este modo, tal como indica Food & Wine, Walmart se suma a otras grandes cadenas de tiendas que tomaron este tipo de medidas. Por ejemplo, Target anunció la reducción de 5000 artículos en el mes de mayo, en busca de recuperar clientes luego de registrar descensos en sus ganancias.

Al respecto, Rick Gomez, vicepresidente ejecutivo y director de alimentos, productos básicos y belleza de Target, compartió en un comunicado: “Nuestros equipos trabajan arduamente para brindar un gran valor todos los días, y estos nuevos precios más bajos en miles de artículos se sumarán a grandes ahorros adicionales para los millones de consumidores que compran en Target cada semana para satisfacer sus necesidades diarias”.

No obstante, de acuerdo con The Sun, este no es el único gran cambio que experimentarán los clientes de Walmart, sino que la compañía lanzará etiquetas de precios digitales en más de 2000 puntos de venta en 2026. Así, el personal podrá controlarlos a través de una aplicación móvil interna en lugar de cambiarlos de forma manual.

LA NACION