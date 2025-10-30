LAFC arranca los playoffs con victoria y gol del salvadoreño Ordaz

Los Angeles FC derrotó la noche del miércoles por 2-1 al Austin FC en el arranque de esta eliminatoria de primera ronda de la liga norteamericana (MLS), al mejor de tres partidos.

El joven Nathan Ordaz, nacido en Estados Unidos pero internacional con El Salvador, anotó el gol del triunfo en el minuto 79 tras una combinación de las dos estrellas del Los Angeles FC (LAFC).

El surcoreano Son Heung-Min recibió la pelota en el círculo central y arrancó en carrera hasta abrir a la izquierda para Denis Bouanga.

El disparo del gabonés superó por arriba al arquero Brad Stuver y Ordaz lo remachó en boca de gol, lo que generó protestas del Austin por un fuera de juego que no fue concedido.

"La pelota estaba rebotando y no sabía si debía tocarla, pero pensé que la gente se enfadaría mucho si chocaba con el poste (...) Gracias a Dios que estaba en posición legal", dijo el atacante de 21 años.

Los locales habían abierto el marcador en el minuto 20 cuando Brendan Hines-Ike anotó en su propia portería tras un centro envenenado de Ryan Hollingshead.

El irlandés Jon Gallagher anotó el empate provisional para Austin en el 63 culminando una jugada con varios rebotes en el área.

El LAFC tendrá la oportunidad de avanzar a la semifinal de la Conferencia Oeste en el segundo partido de la serie, que se jugará el domingo en Austin (Texas).

-- Resultados de la primera ronda de playoffs (al mejor de tres partidos):

- Conferencia Este

Inter Miami - Nashville 3-1 (1-0 global)

Philadelphia Union - Chicago Fire 2-2 (1-0)

FC Cincinnati - Columbus Crew 1-0 (1-0)

Charlotte FC - New York City 0-1 (0-1)

- Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0 (1-0 global)

San Diego FC - Portland Timbers 2-1 (1-0)

Minnesota United - Seattle Sounders 3-2 en penales, 0-0 en tiempo reglamentario (1-0)

Los Angeles FC - Austin FC 2-1 (1-0)

gbv/mas