LAFC avanza en playoffs de la MLS con doblete de Bouanga

Los Angeles FC, impulsado por dos goles de Denis Bouanga y uno de Son Heung-min y Jeremy Ebobisse, derrotó 4-1 al Austin FC este domingo para avanzar en los playoffs de la MLS.

La victoria en Austin, Texas, le dio a LAFC el triunfo 2-0 en la serie de primera ronda al mejor de tres partidos.

El equipo angelino aseguró así un duelo de semifinal de la Conferencia Oeste a partido único contra la estrella alemana Thomas Müller y los Vancouver Whitecaps, que el sábado eliminaron al FC Dallas.

Una vez más, el dúo goleador formado por Bouanga y Son fue el que cargó con el peso ofensivo.

La estrella surcoreana, excapitán del Tottenham que llegó en agosto, abrió el marcador al minuto 21. Asistido por Bouanga en un contragolpe, Son culminó su carrera por la banda izquierda con un potente disparo de derecha al rincón inferior derecho.

Tres minutos después, otro letal contraataque de LAFC terminó con Son habilitando a Bouanga dentro del área por el sector izquierdo; el delantero gabonés sacó un disparo que se coló en el rincón inferior izquierdo, mientras el portero de Austin, Brad Stuver, intentaba regresar a su arco.

Bouanga puso el 3-1 al minuto 44, después de que Austin descontara en tiempo agregado del primer tiempo con un penal convertido por Dani Pereira, cuyo disparo apenas superó al guardameta de LAFC, Hugo Lloris.

Lloris había atajado un penal en el minuto 39 a Myrto Uzuni, tras una mano de Bouanga dentro del área.

El suplente Jeremy Ebobisse selló el 4-1 en tiempo añadido de la segunda mitad.

En la Conferencia Este, Columbus Crew goleó 4-0 al FC Cincinnati, que jugó con diez hombres, y forzó un decisivo tercer partido en su serie.

El estadounidense Max Arfsten puso en ventaja a los locales al minuto 33, tras recibir un pase de Diego Rossi al borde del área, eludir al portero Roman Celentano y definir al arco vacío.

Cinco minutos más tarde, la situación empeoró para Cincinnati cuando Yuya Kubo fue expulsado por derribar a Andrés Herrera justo fuera del área.

Dylan Chambost amplió la ventaja en el minuto 41, y Herrera junto a Jacen Russell-Rowe añadieron goles en la segunda mitad para sentenciar el triunfo.

Russell-Rowe ingresó al minuto 61 y enseguida marcó diferencia: asistió a Herrera con un centro al área para el gol del 3-0 al 65' y anotó el cuarto al 69'.

Con la serie igualada 1-1, Cincinnati será local en el tercer y decisivo partido el próximo sábado.

El ganador enfrentará en semifinales del Este al Inter Miami de Lionel Messi o al Nashville SC.

