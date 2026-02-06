Lakers baten a Sixers pero se llevan un susto con lesión de Doncic

Con una actuación estelar de Austin Reaves, Los Angeles Lakers vencieron la noche del jueves a los Philadelphia 76ers por 119-115 en un duelo que Luka Doncic abandonó por lesión

A continuación las escenas principales de esta jornada de ocho partidos de la NBA, celebrada tras el cierre del mercado de fichajes:

- Reaves deslumbra -

Después de tres semanas de gira, los Lakers tuvieron un exitoso reencuentro con su público impulsados por un inspirado Austin Reaves.

El escolta, que regresó esta semana a la competición tras más de un mes de baja, castigó a los visitantes con 35 puntos en apenas 25 minutos de juego partiendo desde el banco.

"Cuando estás fuera por una lesión no es como la gente se cree, que estás sentado sin hacer nada. Creo que haces más cuando estás lesionado que cuando estás jugando", dijo Reaves sobre su excelente retorno a las pistas.

LeBron James anotó 17 puntos y repartió 10 asistencias al hacerse con la dirección de juego tras la retirada del partido de Doncic.

El esloveno, que llevaba 10 puntos en 16 minutos, se retiró frustrado al vestuario cerca del descanso tras una jugada en la que se llevó la mano a la pierna izquierda.

En un primer momento, los Lakers reportaron que su estrella sufría dolor en la pierna izquierda. Posteriormente, el entrenador JJ Redick reportó a la prensa que la lesión se ubica en los isquiotibiales y su alcance no se definirá hasta efectuar los exámenes médicos.

Doncic es uno de los jugadores elegidos como titulares para el Juego de las Estrellas del 15 de febrero en Los Ángeles.

Otro jugador seleccionado, el pívot Jalen Duren, se retiró por molestias de rodilla de la sorprendente derrota en casa de los Detroit Pistons, líderes de la Conferencia Este, por 126-117 ante los Washington Wizards, antepenúltimos del sector.

La franquicia capitalina fue la gran protagonista del mercado de fichajes al hacerse con Trae Young y Anthony Davis, que todavía no pueden debutar por problemas físicos.

- Wemby contra Flagg -

Los San Antonio Spurs dominaron 135-123 a los Dallas Mavericks en un duelo texano protagonizado por las dos grandes joyas del futuro de la NBA, Victor Wembanyama y Cooper Flagg.

El francés Wembanyama, que jugará su segundo All-Star con 22 años, anotó los 10 primeros puntos de los Spurs para un total de 20 al descanso.

El número uno del Draft de 2023 concluyó con un majestuoso registro de 29 puntos, 11 rebotes, 6 asistencias, 3 tapones y 5 triples.

Flagg, primera elección del pasado Draft, dejó otra vez muestras de su inmenso potencial con 32 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias.

A sus 19 años, el ala-pívot encadena cuatro partidos consecutivos superando la treintena de puntos y es la única nota positiva de una franquicia atormentada por sus propios errores.

Esta semana los Mavericks se desprendieron de Anthony Davis, el jugador que recibieron un año atrás a cambio de Doncic, para intentar pasar página de la incomprensible venta del esloveno.

Dallas, que encadena seis derrotas seguidas, ocupa la duodécima posición del Oeste mientras los Spurs son segundos y suman ya 35 victorias, una cifra que no alcanzaban desde la campaña 2018-2019.

- Octavo triunfo seguido de Charlotte -

Los Charlotte Hornets, uno de los equipos más en forma del arranque de año, sumaron su octavo triunfo seguido frente a los Houston Rockets por 109-99.

El escolta Kon Knueppel, que pugna con Flagg por ser el mejor novato del año, volvió a brillar con 24 puntos para Charlotte mientras Kevin Durant llegó a 31 para Houston.

Charlotte, reforzado en este mercado con el escolta Coby White, se colocó en la décima plaza del Este, que da acceso al repechaje a playoffs.