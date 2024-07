Las 10 cosas que los empleados de Target detestan que hagas, pero que no puedes evitar

Escuchar

En la mayor parte de las supertiendas como Target, hacer una compra no es solo ingresar, tomar un objeto, pagar y salir. Su tamaño y la variedad de productos que ofrecen invitan a los consumidores a paseos más extensos, donde ciertas prácticas impensables en un pequeño comercio parecen naturales.

Tomar algún producto y luego arrepentirse, no es extraño, lo cierto es que si para devolverlo a su lugar se deben recorrer 100 metros, la mayoría de los clientes optan por dejarlos en la línea de caja: seguramente algún gentil empleado completará la tarea. Esa, y otras costumbres habituales, parece que no son muy bienvenidas por los trabajadores.

Dave Stopera es todo un experto en el tema de las “costumbres más odiadas”, ya que se ha dedicado sistemáticamente a recopilarlas para armar una lista en Buzzfeed con las cosas que hacen los consumidores que definitivamente generan mayor fastidio entre los empleados.

Las 10 cosas que los empleados de Target odian que los clientes hagan

1. Devoluciones sin caja

Devolver no está mal, pero en la caja es más adecuado

La política de devoluciones de la tienda contempla que ante desperfectos, o incluso disconformidad con un producto se lo puede devolver. Llevarlo en su caja es un gesto que seguramente será muy valorado por los empleados, acostumbrados a encontrar decenas de piezas sueltas arrojadas en los carros.

2. ¿Entra en el auto?

Si la compra es demasiado grande es mejor pensarlo antes de llegar con el producto al auto

Cuando se va a comprar un producto demasiado grande para trasladar en el automóvil, los empleados agradecerán que se evalúe esa posibilidad antes de hacerlos recorrer 500 metros para llegar al auto y descubrir que el traslado es imposible. De hecho, pueden gestionar opciones para resolver el inconveniente de manera satisfactoria y ágil.

3. Congelados siempre al freezer

Aunque el sector quede lejos, si no se va a llevar un helado es mejor devolverlo al freezer. Probablemente, cuando llegue el empleado, el producto ya no sirva para la venta

Aunque los pasillos son largos y ya en la caja puede ser un incordio regresar a dejar algún producto que se decidió no llevar a último momento, lo cierto es que tratándose de congelados es bueno hacer el esfuerzo. En la mayor parte de los casos, cuando el empleado llega para reponerlo en su lugar, ya no suele estar apto para la venta.

4. Atención al conducir el carro de compras

No calcular la velocidad o el ángulo al que apunta un carro de compras puede generar mucho trabajo para los empleados

Ir marchando con demasiada velocidad por los pasillos o no calcular bien el ángulo al maniobrar entre las góndolas puede ocasionar desastres que luego otros deberán reparar.

5. Saludar está ok, pero tomar el té es mejor en casa

Un encuentro casual con una amiga o vecina no puede convertirse en una reunión en los pasillos

Un encuentro sorpresivo con una amiga o vecina no puede transformarse en una reunión social en medio de las góndolas. Los empleados tienen especial atención cuando una charla prolongada impide el flujo normal por los pasillos de la tienda para el resto de los clientes.

6. No todos saben todo

No todos los empleados saben de todo en la tienda, hay secciones donde solo los asignados pueden brindar ayuda o consejos

Encontrar a un empleado fuera de su sección habitual puede ser algo que suceda. Lo cierto es que también puede suceder que al realizarle alguna consulta no conozca la respuesta. Enojarse no es un buen consejo en estos casos.

7. Mesura al probar las prendas

Probarse 10 remeras distintas y no llevar ninguna suele enfurecer a quien debe encargarse de ordenarlas

Las tentadoras ofertas de la sección indumentaria hacen que muchas veces se tomen demasiadas opciones para probar. Muchas más de las que realmente hay posibilidades de llevar. Nunca hay que olvidar que luego un empleado deberá devolver todo a su lugar en condiciones óptimas.

8. Compras de última hora

Las compras de última hora cuando la sección ya está ordenada para esperar la próxima jornada son terriblemente angustiantes para los encargados

Ver una familia de 6 ingresar a la tienda y dirigirse a la sección juguetería a última hora, cuando todo está ordenado para reiniciar el trabajo en la próxima jornada es una pesadilla recurrente para muchos empleados.

9. Góndolas basurero

Consumir productos en la tienda no es adecuado, pero descartarlos en cualquier lado definitivamente está mal

Los alimentos son para comprar, no para consumir en la tienda, pero ante todo las góndolas no son el lugar para dejar lo que se descarta, no son autolimpiantes y luego un empleado deberá arreglar ese desastre.

10. Mejor desayunar en familia

Desayunar en casa puede ser una opción más adecuada

Ir de compras recién levantados y con el estómago vacío puede ser un incordio, lo cierto es que si se ingresa con algún alimento a la tienda, para economizar tiempo y desayunar mientras se hace la compra diaria, hay lugares específicos para dejar los residuos. Las góndolas no son aptas para basura en ningún caso.

LA NACION