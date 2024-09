Las infracciones de tránsito que sí impactan en tu estatus migratorio en EE.UU.

El estatus migratorio de una persona que reside en Estados Unidos se puede ver afectado al cometer ciertos delitos, incluso si se trata de un no ciudadano con tarjeta de residencia permanente, conocida como green card. Cometer una infracción de tránsito, puede llevar hasta la deportación en casos graves o de reincidencia, lo cual será determinado por la Agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).

La organización sin fines de lucro, Illinois Legal Aid Online (ILAO) señala que, en ocasiones, cuando la policía emite una violación de tránsito, reporta a la persona al ICE, que es la oficina encargada de investigar el estado migratorio del detenido o infractor. Sin embargo, la agencia también pueden elegir no hacer una pesquisa, si cree que el caso es de prioridad baja, que se refiere a una infracción menor.

En ocasiones, cuando la policía emite una violación de tránsito, reporta a la persona detenida al ICE Facebook California Highway Patrol

“Si usted es condenado de una violación de tránsito menor, no es probable que ICE investigue su estado de inmigración si no tiene condenas penales anteriores y no caen dentro de otra categoría de alta prioridad”, explica la organización que ofrece ayuda legal para inmigrantes.

Por su parte, el despacho de abogados Urbina Inmigration Law precisa que es importante que el no ciudadano sepa que “algunos delitos pueden ser un gran obstáculo para obtener la residencia en Estados Unidos”, principalmente aquellos considerados graves, como los de violencia, los relacionados con drogas, el fraude y aquellos que están asociados con armas de fuego.

Cuáles son las infracciones de tránsito que afectan el estatus migratorio

Los delitos menores o faltas también pueden tener consecuencias migratorias. Estos incluyen las multas de tráfico, el conducir bajo la influencia del alcohol o sustancias (DUI/DWI, por sus siglas en inglés) y manejar un vehículo con una licencia suspendida o revocada. El despacho legal destaca que “aunque estos delitos puedan parecer menores, podrían ser suficientes para que un inmigrante sea deportado”.

Los delitos menores también podrían ser suficientes para que un inmigrante sea deportado, señalan especialistas Charles Reed - U.S. Immigration and Customs Enforcement

Al respecto de la infracción por DUI, Shouse California Law Group, un despacho de especialistas en condenas por este delito, explica que un ciudadano no estadounidense que está en el país legalmente, no se verá afectado por una sola sanción, pero bajo ciertas circunstancias, conducir bajo la influencia de alcohol puede llevar a deportación, inadmisibilidad a Estados Unidos, o negación de la ciudadanía.

Otras infracciones de tránsito que se pueden considerar graves son:

Choque y huida,

Conducción descuidadamente que lastime a personas, y

Violaciones que tienen la posibilidad de causar lesiones graves o daños al público.

Qué hacer durante una parada de tránsito si soy migrante

ILAO advierte a los no ciudadanos que deben mantener la calma y no tratar de huir. Tampoco es recomendable discutir con el oficial, incluso si cree que es inocente. Otro consejo de la organización es colocar las manos donde el agente pueda verlas, y en caso de arresto, el detenido tiene derecho a saber por qué y a permanecer en silencio: “No puede ser castigado por negarse a responder preguntas”, precisa.

El Departamento de Transporte de EE.UU. advierte que conducir en estado de ebriedad, podría provocar un accidente de tránsito que cause lesiones graves o la muerte Unsplash/Wesley Mc Lachlan

Incluso si se cree que el arresto es injusto, no es aconsejable resistirse, por el contrario, tiene la posibilidad de permanecer en silencio y pedir un abogado inmediatamente.

Si se es arrestado por una violación de tránsito menor y no cae dentro de otra categoría de alta prioridad, el ICE puede detener a un migrante solo después de haber sido condenado, y si es el caso, no puede ser arrestado por más de 48 horas sin que se tome otra acción por parte de la agencia, después de ese tiempo debe quedar en libertad, señala la Illinois Legal Aid Online.

LA NACION