Las lágrimas de LeBron avivan especulaciones de un adiós del Rey

Los temores de una próxima retirada de LeBron James tomaron fuerza el miércoles cuando el astro de Los Angeles Lakers rompió en lágrimas en un homenaje en Cleveland, el lugar donde empezó todo

Todas las alertas sonaron en la NBA al ver cómo King James, de 41 años, se desbordaba de la emoción en el inicio del duelo en Cleveland, la ciudad situada a media hora de su natal Akron y donde jugó casi la mitad de su legendaria carrera

LeBron ocultó su rostro bajo la camiseta intentando resistir las lágrimas por el video tributo que prepararon los Cavaliers ante la que podría ser la última visita de su gran ídolo

Aunque se marchó en dos ocasiones de la franquicia, la primera a Miami (2010) y la segunda a Los Ángeles (2018), los aficionados de Cleveland le estarán eternamente agradecidos por liderarles al único anillo de su historia en 2016

La imagen de un LeBron roto transformó una rutinaria noche de temporada regular en un súbito recordatorio de que la trayectoria de uno de los mejores jugadores de la historia, y un gigante del deporte actual, puede tener finalmente los días contados

Concluido el juego, con una paliza de los locales por 129-99 a los angelinos, James mantuvo el hermetismo sobre sus planes de retirada pero no descartó que fuera su última aparición en Cleveland

"No he tomado una decisión sobre el futuro, pero muy bien podría ser", declaró el máximo anotador histórico de la liga norteamericana

- ¿Gira de despedida? -

En su temporada 23 en activo, otro de los innumerables récords que ha fijado en la NBA, James luce unos sobresalientes promedios de 22 puntos, 5,9 rebotes y 6,7 asistencias por partido

Obviando la edad, su producción noche tras noche permite pensar que puede alargar su carrera una temporada más, ya sea en los Lakers u otro equipo

"Ni siquiera he pensado en una gira de despedida o lo que sea, porque no he tenido esa conversación conmigo mismo y con mi familia sobre cuándo se termina", aseguró. "Eso llegará después"

Antes de arrancar el curso, James dijo sentirse revitalizado ante la perspectiva de competir junto a Luka Doncic, la superestrella que tomará su relevo al frente de los Lakers

La llegada del esloveno en febrero del año pasado, en una venta por los Mavericks difícilmente comprensible, convirtió a James en una pieza icónica pero secundaria en el futuro de los Lakers

El alero termina su contrato esta temporada, cuyos playoffs arrancan el 18 de abril. En caso de renovación, la expectativa es que deberá aceptar una reducción de su salario, que este año alcanza los US$52 millones

- ¿Otra franquicia? -

Como alternativa podría lanzarse a un último baile en otra franquicia

Los Golden State Warriors ya sondearon recientemente la posibilidad de unirlo a su gran amigo Stephen Curry, contra el que compitió en cuatro Finales seguidas la pasada década, pero nadie se atreve a descartar una tercera etapa en Cleveland

"No creo que él sepa", apuntó otra leyenda de la liga, Shaquille O'Neal, sobre el tiempo que cree que le queda en el tanque a LeBron

Su retirada no será "dentro de tres años, dentro de dos quizás, pero un año más, definitivamente", pronosticó el actual analista televisivo, para quien no habrá ninguna ambigüedad cuando llegue la hora

"LeBron es muy calculador en las cosas que hace", dijo O'Neal. "Todo el mundo sabrá cuándo sea su último año porque él y su equipo probablemente querrán una gira de despedida"