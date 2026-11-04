Las nuevas estrellas demócratas que dieron el gran golpe contra Trump

WASHINGTON.– Un pastor que hasta hace pocos meses era republicano, un joven legislador que convirtió la Biblia en un arma política y dos mujeres que lograron desplazar a dirigentes conservadores que parecían invencibles. La aplastante victoria del Partido Demócrata en las elecciones de mitad de mandato de Estados Unidos no solo cambió el equilibrio de poder en Washington. También dejó una nueva generación de figuras que podrían redefinir el futuro de la oposición.

Los demócratas recuperaron el control de la Cámara de Representantes y el Senado, conquistaron gobernaciones y lograron victorias en territorios que durante décadas parecían inaccesibles. Desde Texas hasta Kansas, pasando por Georgia, Iowa y Ohio, el mapa electoral se tiñó de azul en una contundente señal de rechazo a la gestión del presidente Donald Trump, cuando todavía le quedan dos años de mandato.

El Capitolio de Estados Unidos al amanecer, en Washington, el 4 de noviembre de 2026, tras las elecciones de mitad de mandato TOM BRENNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Detrás del giro político estuvo, sobre todo, el malestar económico. El aumento del costo de vida, la escalada de los combustibles por la guerra con Irán y las consecuencias de la política arancelaria de Trump empujaron a numerosos votantes a castigar al oficialismo.

Pero la elección dejó otra señal. Los grandes ganadores demócratas no responden a una misma corriente ideológica. Entre ellos conviven progresistas que quieren transformar la posición del partido sobre Israel y la salud pública, dirigentes moderados que buscaron conquistar votos republicanos y candidatos que hicieron de su historia personal su principal recurso de campaña.

Como destacó The New York Times en un repaso de las nuevas figuras del partido, se trata de una camada tan heterogénea como inesperada, integrada por pastores, médicos, deportistas y antiguos militares.

James Talarico, el joven que sacudió Texas

James Talarico, de 37 años, consiguió una de las victorias más resonantes de la jornada al derrotar al republicano Ken Paxton en la disputa por un escaño del Senado en Texas, uno de los estados más importantes del país y un bastión conservador.

El senador electo James Talarico saluda a sus seguidores en un restaurante de Austin, Texas BRANDON BELL - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Exdocente de secundaria, legislador estatal y estudiante de seminario cristiano, Talarico construyó una campaña que combinó referencias religiosas, críticas a las grandes fortunas y un discurso centrado en las dificultades económicas. Nieto de un predicador, recurrió a la historia bíblica de David y Goliat para presentar su enfrentamiento con el poder político y financiero republicano.

We just took back Texas. pic.twitter.com/xewCGiQ6pc — James Talarico (@jamestalarico) November 4, 2026

La comparación no era casual. Según reveló The New York Times, Elon Musk aportó al menos 158 millones de dólares a una estructura de financiamiento que respaldó a su adversario. Sin embargo, el enorme despliegue económico no alcanzó para detener a Talarico, que también logró atraer a votantes independientes y republicanos desencantados.

Gina Hinojosa, la mujer que derrotó a Greg Abbott

En el mismo estado, Gina Hinojosa, de 52 años, logró otro resultado extraordinario al derrotar al gobernador republicano Greg Abbott, que buscaba un cuarto mandato después de 12 años en el poder.

La candidata demócrata a gobernadora de Texas, Gina Hinojosa, habla ante sus seguidores durante la noche electoral en Austin Ashley Landis - AP

Hija de una inmigrante mexicana y criada en Brownsville, sobre la frontera con México, Hinojosa llegó a la política por una preocupación familiar. En 2012, el anuncio del cierre de la escuela primaria de su hijo la impulsó a involucrarse en la junta escolar. Cuatro años más tarde fue elegida legisladora estatal.

Al comenzar la campaña, pocos creían que pudiera derrotar a Abbott. Pero encontró un tema capaz de movilizar a votantes de distintas tendencias: la proliferación de centros de datos y su impacto sobre las comunidades y el costo de la energía. Según relató The New York Times, la presión fue tan intensa que el propio gobernador terminó suspendiendo nuevos permisos para esas instalaciones.

Su llegada al poder, junto con la elección de Talarico, transformó a Texas en el símbolo más contundente del avance demócrata.

Jon Ossoff, la figura ascendente que consolidó su poder en Georgia

El senador Jon Ossoff consiguió la reelección en Georgia tras derrotar al republicano Mike Collins, en una contienda que terminó de consolidarlo como una de las figuras con mayor proyección nacional dentro del Partido Demócrata.

El senador demócrata Jon Ossoff habla ante sus seguidores durante la noche electoral en Atlanta, Georgia Mike Stewart - AP

Ossoff construyó su campaña alrededor de las dificultades económicas de los estadounidenses y presentó a su adversario como un aliado de un presidente al que calificó de fracasado. El aumento del costo de vida y las consecuencias de la guerra con Irán ocuparon un lugar central en sus discursos.

Su ventaja en las encuestas llevó a los republicanos a desviar recursos hacia otras contiendas. El gobernador Brian Kemp, considerado inicialmente un rival formidable, había descartado competir por el escaño.

La victoria alimentó las especulaciones sobre una posible candidatura presidencial de Ossoff en 2028, aunque el dirigente insistió durante la campaña en que no estaba interesado en competir por la Casa Blanca.

Keisha Lance Bottoms, la sorpresa de Georgia

La exalcaldesa de Atlanta Keisha Lance Bottoms, de 56 años, derrotó al empresario Rick Jackson, respaldado por Trump, y recuperó para los demócratas la gobernación de Georgia, que permanecía bajo control republicano desde 2003.

La gobernadora electa de Georgia, Keisha Lance Bottoms, celebra su victoria sobre el republicano Rick Jackson durante la noche electoral en Atlanta MEGAN VARNER - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Su camino no fue sencillo. Su gestión al frente de Atlanta había terminado con cuestionamientos por el aumento de la criminalidad y una caída de su popularidad. Pero logró superar las resistencias dentro de su partido y construir una candidatura competitiva.

Según The New York Times, Jackson destinó más de 100 millones de dólares de su fortuna personal a la campaña. Lance Bottoms, en cambio, concentró sus ataques en el incremento del precio de los combustibles, el costo de la salud y las consecuencias económicas de la guerra con Irán. En la recta final recibió el respaldo del expresidente Barack Obama.

Adam Hamilton, el pastor que conquistó Kansas

A comienzos de 2026, Adam Hamilton, de 62 años, ni siquiera pertenecía al Partido Demócrata. Era republicano y dirigía una de las congregaciones metodistas más grandes de Estados Unidos. Diez meses después, derrotó al senador Roger Marshall en Kansas, un estado donde Trump había ganado por 14 puntos porcentuales en 2024.

El candidato demócrata al Senado Adam Hamilton habla durante la noche electoral en Overland Park, Kansas Charlie Riedel - AP

Hamilton construyó su campaña sobre una identidad religiosa moderada, una crítica al aumento de los precios y una promesa de superar la polarización. En lugar de abrazar el discurso nacional de los demócratas, buscó diferenciarse de las posiciones más progresistas y convencer a los votantes conservadores de que podía representarlos.

El pastor responsabilizó a las políticas arancelarias de Trump y al conflicto con Irán por buena parte de las dificultades económicas de las familias. Su victoria convirtió a Kansas en uno de los ejemplos más contundentes del desplazamiento electoral hacia los demócratas.

Abdul El-Sayed, el triunfo del ala progresista

En Michigan, Abdul El-Sayed, un médico de origen egipcio, derrotó al republicano Mike Rogers y consiguió una importante victoria para el sector más progresista del Partido Demócrata.

El demócrata Abdul El-Sayed celebra su victoria en la elección al Senado por Michigan, en Detroit JEFF KOWALSKY - AFP

Exresponsable de salud pública en Detroit, construyó su candidatura alrededor de propuestas como ampliar la cobertura sanitaria, reformar profundamente el sistema migratorio y poner fin a la asistencia militar estadounidense a Israel sin condiciones.

Sus posiciones sobre Medio Oriente provocaron una intensa controversia. Según The New York Times, el Comité Estadounidense de Asuntos Públicos de Israel (AIPAC) destinó millones de dólares a intentar frenar su candidatura durante las primarias, en las que derrotó a la congresista moderada Haley Stevens.

The many beat the money. The people beat the corporations and special interests. Hope beat hate and fear.



Michigan, we won. pic.twitter.com/k3cPNCInOI — Dr. Abdul El-Sayed (@AbdulElSayed) November 4, 2026

Respaldado por figuras como Bernie Sanders y Alexandria Ocasio-Cortez, su triunfo dejó en evidencia que el ala izquierda también puede ganar en estados decisivos, pese a las divisiones internas del partido.

Amy Acton, la médica que venció a un aliado de Trump

Otra de las grandes sorpresas llegó desde Ohio, donde la médica Amy Acton, de 60 años, derrotó al empresario Vivek Ramaswamy, exaspirante presidencial republicano y uno de los aliados más conocidos de Trump.

La demócrata Amy Acton celebra su victoria en la elección a gobernadora de Ohio, en Columbus MICHAEL M. SANTIAGO - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Acton había adquirido notoriedad como principal autoridad sanitaria del estado durante la pandemia de coronavirus. En su campaña hizo de la salud pública y el acceso a la atención médica sus principales banderas.

La disputa tomó un giro especialmente áspero cuando Ramaswamy difundió un anuncio en el que aparecía la madre distanciada de Acton, quien la acusaba de mentir sobre episodios traumáticos de su infancia. La publicidad generó rechazo incluso entre sectores republicanos y terminó convirtiéndose en uno de los momentos más controvertidos de la campaña.

Una nueva generación y un desafío para 2028

La ola demócrata también impulsó a otras figuras, como Josh Turek, doble medallista paralímpico que ganó una banca en el Senado por Iowa; Chris Pappas, que se impuso en New Hampshire con un discurso moderado, y Rob Sand, que conquistó la gobernación de Iowa.

La diversidad de perfiles plantea ahora un interrogante para los próximos años. ¿Podrá el Partido Demócrata convertir una coalición electoral unida por el rechazo a Trump en una fuerza con un proyecto político común?

Según analizó The Washington Post, el resultado demostró que los demócratas pueden volver a atraer a sectores que habían acompañado al presidente republicano, incluso en estados tradicionalmente conservadores. Al mismo tiempo, el triunfo de figuras progresistas refleja la creciente influencia de quienes reclaman cambios más profundos en materia de política exterior y justicia social.

La elección de 2026 no solo dejó grandes ganadores. También puso en escena a los dirigentes que podrían protagonizar la disputa presidencial de 2028, mientras el partido enfrenta el desafío de transformar el rechazo a Trump en una alternativa de gobierno.

Agencias AP, AFP y The New York Times y The Washington Post