Las reservas de petróleo de EEUU caen mucho más de lo previsto

Las reservas de petróleo en Estados Unidos cayeron mucho más de lo previsto la semana pasada, debido principalmente a la caída de la producción de crudo y al aumento de la demanda por una ola de frío, informó el miércoles la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

En la semana que finalizó el 30 de enero, las reservas de crudo cayeron en 3,5 millones de barriles, mientras que los analistas pronosticaron un descenso de 639.000 barriles, según un encuesta publicada por la agencia Bloomberg.

Esta reducción se debió a una caída en la producción, que se situó en su nivel más bajo desde noviembre de 2024.

Durante la semana pasada se produjeron 13,22 millones de barriles de petróleo, un 3,5% menos que en el periodo anterior.

El este de Estados Unidos se vio azotado a finales de enero por un frente frío que provocó un aumento de al demanda.

La demanda se situó en más de 21 millones de barriles al día, un 3,28% más que en la semana anterior.

Esta combinación de descenso de la producción y aumento del consumo dejó las reservas, sin contar las estratégicas, en 420,3 millones de barriles.