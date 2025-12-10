Las reservas de petróleo en EE. UU. caen más de lo esperado

Las reservas de crudo en Estados Unidos registraron la semana pasada una caída, mayor a la esperada por los analistas, informó el miércoles la Agencia de Información Energética Federal (EIA, por sus siglas en inglés).

Durante el período de siete días finalizado el 5 de diciembre, los stocks disminuyeron alrededor de 1,8 millones de barriles, mientras que los analistas preveían una baja de unos 1,3 millones de barriles, según la mediana de las opiniones de expertos recogidas por Bloomberg.

En total, sin la reserva estratégica, las existencias se situaron en 425,7 millones de barriles.

La reserva estratégica, por su parte, aumentó ligeramente hasta 411,9 millones de barriles, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

La disminución de los inventarios se explica en parte por un ajuste estadístico. La EIA corrige cada semana los datos de los períodos anteriores.

Las importaciones aumentaron un 10% con respecto a la semana pasada, hasta alcanzar un nivel no visto desde finales de agosto. Las exportaciones también subieron, en torno a un 11%.

La producción estadounidense se ubicó en 13,85 millones de barriles diarios, el nivel más alto en un mes, y las refinerías incrementaron levemente su ritmo, utilizando su capacidad al 94,5% frente al 94,1% de la semana precedente.

La cantidad de productos entregados al mercado estadounidense, indicador implícito de la demanda, aumentó hasta superar los 21 millones de barriles por día.

