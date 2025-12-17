Las reservas de petróleo en EE. UU. caen menos de lo previsto

Las reservas comerciales de petróleo crudo de Estados Unidos registraron una caída más moderada de lo esperado la semana pasada, informó el miércoles la Agencia de Información Energética federal (EIA, por sus siglas en inglés).

Durante el periodo de siete días que finalizó el 12 de diciembre, el petróleo almacenado se redujo en aproximadamente 1,3 millones de barriles, mientras que los analistas esperaban una caída de alrededor de 2 millones de barriles, según una encuesta entre analistas publicada por la agencia Bloomberg.

Sin contar las estratégicas, las reservas se situaron en 424,4 millones de barriles.

Las reservas estratégicas aumentaron ligeramente hasta los 412,2 millones de barriles, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

Esta disminución de las reservas se debe a un aumento de las exportaciones con respecto al periodo anterior (+16,34%) y a una disminución de un 0,97% de las importaciones.

La producción estadounidense se situó en 13,84 millones de barriles diarios, y las refinerías aumentaron ligeramente su ritmo, utilizando su capacidad al 94,8% frente al 94,5% de la semana anterior.