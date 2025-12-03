Las reservas de petróleo en EE. UU. suben a pesar de previsiones de reducción
Las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, en contra de lo previsto por los mercados, informó el miércoles la Agencia...
- 1 minuto de lectura'
Las reservas de petróleo en Estados Unidos aumentaron la semana pasada, en contra de lo previsto por los mercados, informó el miércoles la Agencia de Información Energética federal.
En el periodo de siete días que finalizó el 28 de noviembre, las reservas aumentaron en 600.000 barriles, mientras que los analistas esperaban una reducción cercana a 2 millones de barriles, según la mediana de las opiniones de expertos recogidas por Bloomberg.
Las existencias se situaron en 427,5 millones de barriles.
Las reservas estratégicas aumentaron ligeramente hasta los 411,7 millones de barriles.
Este aumento inesperado de las reservas de crudo se debe en parte a un ajuste estadístico. La EIA corrige cada semana los datos de los periodos anteriores.
Las importaciones han retrocedido con respecto a la semana pasada (-7,07%), mientras que las exportaciones crecieron ligeramente (0,42%).
La producción estadounidense se mantuvo estable, con 13,81 millones de barriles diarios, y las refinerías funcionaron a un 94,1% de su capacidad, frente al 92,3% de la semana anterior.
ni/els/vk/dga/mel
