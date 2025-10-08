Las reservas de petróleo en EEUU se disparan mucho más de lo esperado

Las reservas de petróleo aumentaron en Estados Unidos la semana pasada debido al incremento de las importaciones, según datos publicados el miércoles por la Agencia de Información Energética de Estados Unidos (EIA).

Del 20 al 26 de septiembre los stocks comerciales sumaron 3,7 millones de barriles, lejos de los 350.000 barriles previstos por los analistas consultados por la agencia Bloomberg.

Sin contar las reservas estratégicas, los stocks se dispararon hasta los 420,3 millones de barriles, su nivel más alto en un mes.

Las reservas estratégicas subieron en 300.000 barriles, el nivel más alto desde octubre de 2022.

Este incremento se explica por un aumento del 9,8% de las importaciones de crudo, así como a una caída del 4,3% de las exportaciones.

Además, la producción de petróleo estadounidense se disparó hasta los 13,63 millones de barriles diarios, cifra que no se alcanzaba desde diciembre de 2024.

tmc/myl/dga/mar