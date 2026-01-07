Las reservas semanales de petróleo de EEUU en su nivel más bajo desde octubre

Las reservas comerciales de petróleo de Estados Unidos volvieron a caer la semana pasada y se situaron en su nivel más bajo desde octubre, informó el miércoles la agencia de información energética federal (EIA).

En el periodo de siete días que se completó el 2 de enero, las reservas disminuyeron unos 3,8 millones de barriles mientras que los analistas esperaban una reducción cercana a un millón de barriles, según una encuesta entre analistas publicada por la agencia Bloomberg.

Sin contar las estratégicas, las reservas se situaron en 419,1 millones de barriles.

Las reservas estratégicas aumentaron ligeramente hasta los 413,5 millones de barriles respecto al periodo anterior, el nivel más alto desde septiembre de 2022.

En el periodo reportado, las importaciones subieron casi 28% y las exportaciones cerca de 24%.

La producción estadounidense se situó en 13,81 millones de barriles por día y las refinerías operaron al 94,7% de su capacidad.