Las sorpresivas declaraciones de Jeff Bezos sobre Donald Trump, con una mención especial a Elon Musk: “Lo ayudaré”

Jeff Bezos, fundador de Amazon, sorprendió con declaraciones optimistas sobre el segundo mandato de Donald Trump como presidente de Estados Unidos, cargo que asumirá el 20 de enero de 2024. El empresario y millonario elogió los planes del mandatario electo para reducir las regulaciones y aseguró que está dispuesto a colaborar con su administración en este sentido.

Qué dijo Jeff Bezos sobre Donald Trump LA NACION

“En realidad, soy muy optimista esta vez”, afirmó durante una entrevista en la cumbre DealBook de The New York Times, según consignó la agencia Associated Press. “Parece tener mucha energía en torno a la reducción de la regulación. Si puedo ayudar a lograrlo, lo ayudaré”, agregó el magnate.

La tensa relación entre Jeff Bezos y Donald Trump

El apoyo de Bezos llama la atención si se considera el historial conflictivo entre ambos. Durante su primer mandato, entre 2017 y 2021, Trump criticó en repetidas ocasiones tanto al empresario como a Amazon y The Washington Post, propiedad del empresario.

En específico, el líder republicano acusó a la compañía de prácticas fiscales poco claras y de aprovecharse del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) para la entrega de paquetes. Además, señaló al periódico como un medio que difundía fake-news (noticias falsas). En respuesta, Bezos lanzó duras críticas a Trump y lo calificó como alguien que erosiona la democracia.

En 2019, el enfrentamiento escaló cuando Amazon atribuyó la pérdida de un contrato millonario con el Departamento de Defensa a los “ataques tras bastidores” de Trump, según CNBC.

Donald Trump y Jeff Bezos se enfrentaron públicamente en varias ocasiones

Sin embargo, a pesar de estos conflictos, Bezos mostró un tono conciliador en otros momentos clave. En el periodo de transición tras la elección de Trump en 2016, el fundador de Amazon expresó su deseo de que la administración priorizara la innovación, al destacar el impacto que esta podría tener en la creación de empleos en diversos sectores.

Qué dijo Jeff Bezos sobre el segundo mandato de Donald Trump

En su entrevista reciente, Bezos destacó que Trump parece más tranquilo, más confiado y más establecido que durante su primer mandato. “Probablemente haya crecido en los últimos ocho años”, comentó.

También aprovechó para abordar el tema de la prensa, un eje por el que ambos protagonizaron varios enfrentamientos en el pasado. En esa línea, el millonario dijo que intentaría disuadir a Trump de “renunciar a la idea” de que los medios de comunicación son el enemigo.

Jeff Bezos hizo una mención especial a Elon Musk

El nombre de Elon Musk también apareció en la conversación. El líder de SpaceX —competidor directo de la empresa aeroespacial de Bezos, Blue Origin— fue un aliado clave de Trump durante su campaña presidencial.

Qué dijo Jeff Bezos sobre Elon Musk (Montaje con imágenes de Evan Vucci, AP; y Jim Watson, de AFP) Montaje con imágenes de Evan Vucci, AP; y Jim Watson, de AFP

El también propietario de Tesla, Starlink y X (antes Twitter) contribuyó con cerca de 75 millones de dólares a un comité político en apoyo al expresidente. Incluso forma parte del Gabinete anunciado por el republicano de cara a su segundo mandato, más precisamente como parte del Departamento de Eficiencia Gubernamental.

Sin embargo, este miércoles, Bezos descartó que Musk utilice su influencia en el gobierno para dañar a sus rivales comerciales, incluido Blue Origin.

De esta manera, el nuevo posicionamiento pragmático de Bezos deja de lado las tensiones pasadas y expresa un relativo acercamiento al exmandatario republicano, que de momento no respondió públicamente al guiño del dueño de Amazon.