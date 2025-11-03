Lawrence anota en tiempo extra y Jaguars vencen 30-29 a Raiders

LAS VEGAS (AP) — Trevor Lawrence anotó en un acarreo en tiempo extra para su segundo touchdown por tierra del juego, y los Jaguars de Jacksonville se mantuvieron firmes el domingo para vencer 30-29 a Las Vegas cuando el tackle nariz DaVon Hamilton desvió el pase de Geno Smith para negar a los Raiders una conversión de dos puntos ganadora.

Cam Little de Jacksonville rompió un récord de la NFL con un gol de campo de 68 yardas al final de la primera mitad, y su gol de campo de 48 yardas con 16 segundos restantes envió el juego a tiempo extra.

Con 3:24 restantes en el período adicional, Lawrence saltó sobre la pila y estiró el balón justo sobre la línea de gol para una ventaja de 30-23. Smith respondió conectando con Brock Bowers para un touchdown de dos yardas, pero su lanzamiento en el intento de dos puntos nunca llegó a la zona de anotación porque Hamilton, de 335 libras, levantó las manos y lo desvió.

Los Jaguars (5-3) terminaron una racha de dos derrotas y mejoraron sus posibilidades de playoffs. Las Vegas (2-6) ha perdido seis de siete.

Lawrence, quien luchó contra una enfermedad, completó 23 de 34 pases para 220 yardas, y su carrera de siete yardas al inicio del cuarto cuarto puso adelante 13-9 a los Jags. Travis Etienne corrió para 84 yardas en 22 acarreos.

Bowers, quien se perdió los tres juegos anteriores debido a una lesión en la rodilla, atrapó 12 pases para 127 yardas y tres touchdowns. Smith pasó para 284 yardas y cuatro touchdowns.

