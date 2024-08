Le negaron el pasaporte a una nena de seis años porque se llama igual que un personaje de Game of Thrones

Escuchar

En Reino Unido, Lucy de 39 años solicitó el pasaporte para su hija, Khaleesi, de seis años de edad. Sin embargo, esta solicitud fue rechazada por los funcionarios británicos debido a que necesitaban la aprobación de Warner Bros., propietaria de la marca registrada de Game of Thrones.

El nombre es un homenaje a Daenerys Targaryen, personaje del popular programa de HBO. La madre contó a la BBC que se encuentra “absolutamente devastada”, ya que estaba planificando las primeras vacaciones de su hija.

Lucy tramitaba el pasaporte de su hija, Khaleesi, para llevarla de vacaciones por primera vez BBC

Khaleesi y la polémica del pasaporte

Tras solicitar el pasaporte, Lucy recibió una carta de la Oficina de Pasaportes británica, que notificó que el nombre de su hija no podía registrarse en una documentación oficial. Al mismo tiempo, organizaba y ahorraba para un viaje de ensueño a Disneyland París junto con Khaleesi.

Después de recibir asesoramiento legal, los abogados de la madre descubrieron que la marca registrada de Game of Thrones es solo para bienes y servicios. Esto quiere decir que la propiedad de Warner Bros no aplica para el nombre de una persona.

Una marca registrada

Luego de enterarse de esta información, Lucy envió una nueva solicitud para realizar el trámite. El organismo respondió que necesitarían una carta del conglomerado de medios para confirmar que su hija puede utilizar ese nombre.

La mujer, frustrada por la situación, difundió la historia en sus redes sociales. Tras su viralización, la Oficina de Pasaportes llamó a Lucy para disculparse por el error. Los funcionarios dijeron que sí podían procesar el pasaporte de Khaleesi. La madre de la pequeña cree que el problema se resolvió por sus quejas en las redes y no por el reclamo vía legal.

Ahora, Lucy aguarda por el pasaporte de su hija de seis años. Una vez que lo tenga, reservará un nuevo viaje a Disneyland París. Ella espera que su historia ayude a otras personas que experimentaron algo similar y no saben cómo solucionarlo.

Nombres prohibidos en EE.UU.

Si bien en el caso de Khaleesi hubo un malentendido con la legislación británica, en Estados Unidos existen ciertos nombres que no pueden utilizarse. En general, las leyes son bastante laxas y varían de un estado a otro. No obstante, hay una regla predominante, y es que en la mayoría de los casos no se permiten nombres que incluyan un número.

Algunos estados limitan la cantidad de caracteres que pueden emplearse. Otros restringen la inclusión de símbolos, emojis, así como también cualquier tipo de lenguaje ofensivo. También se prohíbe el uso de acentos o letras fuera del idioma inglés. California es una de las pocas excepciones, ya que permite la inclusión de guiones y apóstrofes.

A pesar de la laxitud legislativa, hay un puñado de opciones declaradas ilegales por los tribunales estadounidenses. Según el sitio usbirthcertificates.com, algunos de ellos son:

King, Queen y Majesty: estos nombres están prohibidos, ya que aluden a títulos de la monarquía como rey, reina y majestad.

estos nombres están prohibidos, ya que aluden a títulos de la monarquía como rey, reina y majestad. III: al igual que el sistema decimal, los números romanos no pueden utilizarse en el nombre.

al igual que el sistema decimal, los números romanos no pueden utilizarse en el nombre. Jesus Christ y Messiah: según los tribunales, ningún niño puede llamarse Jesucristo ni hacer referencia a su figura.

según los tribunales, ningún niño puede llamarse Jesucristo ni hacer referencia a su figura. @: no se permite el uso del arroba y otros símbolos dentro de un nombre.

