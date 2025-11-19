LeBron James está listo para debutar en su temporada 23, récord en la NBA
Apartado del primer mes de competición por problemas físicos, LeBron James realizará este martes su histórico debut en la temporada de la NBA en el duelo entre Los...
LA NACION
Apartado del primer mes de competición por problemas físicos, LeBron James realizará este martes su histórico debut en la temporada de la NBA en el duelo entre Los Angeles Lakers y los Utah Jazz.
Los Lakers confirmaron la presencia de su estrella en la pista a sólo una hora del inicio del partido en Los Ángeles.
James, de 40 años, disputará así los primeros minutos de la temporada 23 de su legendaria carrera, una cifra que ningún otro jugador alcanzó en la liga de básquet norteamericana.
El alero se perdió los primeros 14 partidos del curso debido a una ciática. Sin su líder, los Lakers tienen un balance de 10 victorias y cuatro derrotas y se ubican en la cuarta posición de la Conferencia Oeste.
