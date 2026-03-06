LeBron James se apropia también del récord de canastas anotadas en la NBA

LeBron James, el hombre récord de la NBA, se convirtió también la noche del jueves en el jugador con más canastas anotadas de la historia, desbancando al legendario Kareem Abdul-Jabbar.

La actual estrella de Los Angeles Lakers superó las 15.837 canastas que acumuló Abdul-Jabbar en la primera mitad de un duelo a domicilio frente a los Denver Nuggets.

King James se aupó a lo más alto con un tiro en suspensión a la media vuelta.

El alero, de 41 años, ya era desde febrero de 2023 el máximo anotador histórico de la NBA.

Este emblemático récord también lo logró superando los 38.387 puntos que acaparó Abdul-Jabbar, otro ícono de los Lakers, hasta su retirada en 1989.

James sobrepasó esa marca en un número mucho menor de tiros encestados, al beneficiarse de la opción del tiro de tres puntos que la NBA introdujo en mitad de la carrera de Abdul-Jabbar.

Entre muchos otros, LeBron posee también el récord de temporadas (23) y Juegos de las Estrellas disputados (22).