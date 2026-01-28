Legisladora demócrata es rociada con un líquido desconocido durante discurso en EE. UU

La congresista demócrata estadounidense Ilhan Omar fue atacada durante un discurso la noche del martes por un hombre que le roció con una jeringa un líquido desconocido antes de ser reducido por guardias de seguridad, constató un periodista de la AFP presente en el lugar.

El sujeto fue sacado del recinto mientras Omar continuaba su discurso desde un atril. "Nos mantendremos resilientes frente a lo que sea que intenten arrojarnos", afirmó la legisladora, figura de la izquierda estadounidense de origen somalí y blanco frecuente de ataques del presidente Donald Trump.

El incidente ocurrió durante un mitin en la ciudad de Mineápolis, escenario de protestas contra las redadas antiinmigración del gobierno republicano y donde dos estadounidenses murieron en las últimas semanas a manos de agentes federales.