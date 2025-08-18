Legisladores demócratas de Texas vuelven a su estado en medio de pugna por mapa electoral

Decenas de legisladores demócratas que huyeron de Texas para detener un agresivo plan de redistribución de distritos electorales pusieron fin a su exilio de dos semanas este lunes, y despejaron así el camino para que el estado se dote de un nuevo mapa electoral favorable a los republicanos de Donald Trump.

Con su regreso, la Cámara de Representantes de Texas tiene suficientes legisladores para formar un quórum y aprobar un mapa que, de hecho, crea cinco nuevos escaños en el Congreso de Estados Unidos favorables a los republicanos antes de las elecciones intermedias de 2026.

El parlamento estatal fue desde principios de agosto escenario de un enfrentamiento a distancia entre legisladores republicanos y demócratas. El oficialismo conservador busca redibujar los 38 distritos electorales de este estado sureño, el segundo más poblado del país y bajo control republicano.

Impulsados por Trump, los legisladores quieren redibujar el mapa para que el voto demócrata quede diluido, una técnica llamada "gerrymandering", y así aumentar en cinco miembros su contingente de 25 legisladores en la Cámara de Representantes en Washington.

Más de 50 demócratas habían paralizado el trabajo legislativo con su salida del estado, en un exilio que los llevó por todo el país y copó los titulares nacionales, mientras buscaban llamar la atención sobre esta iniciativa, legal pero fuera de los tiempos tradicionales.

"Cuando los republicanos intentaron silenciar a los votantes minoritarios mediante una manipulación racista de distritos, los demócratas de la Cámara de Texas respondieron al llamado", expresó el Caucus (agrupación) Demócrata de la Cámara de Texas en un comunicado sobre el regreso de los legisladores.

"Después de movilizar a los estadounidenses para que se unan a esta batalla existencial por la democracia, regresamos a Texas en nuestros términos. (...) La lucha continúa", señalaron, además de advertir que recurrirán a la justicia para revertir este proyecto si se concreta.

Este movimiento electoral en Texas desencadenó una batalla de redistribución de distritos en todo el país, con gobernadores republicanos en varios otros estados explorando cómo lograr nuevos mapas en un intento de proteger la ajustada mayoría de su partido en la Cámara del Congreso.

El medio Politico informó que los republicanos podrían crear hasta 10 nuevos escaños antes de las elecciones intermedias y están apuntando a Ohio, Misuri, New Hampshire, Indiana, Carolina del Sur y Florida.

Los demócratas han prometido tomar represalias con sus propias propuestas en California y posiblemente en Nueva York.

Los demócratas de Texas acumularon multas diarias de US$500 cada uno durante su ausencia y fueron objeto de demandas del gobernador Greg Abbott y el fiscal general Ken Paxton, quienes intentaron removerlos del cargo.

Se espera que los legisladores estatales de California consideren esta semana un nuevo mapa electoral que contrarreste los cambios de Texas.