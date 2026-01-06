Líder opositora Machado dice que Venezuela se convertirá en el "centro energético" de América

La líder de la oposición María Corina Machado afirmó el lunes que "una Venezuela libre" se convertirá en el "centro energético" del continente americano, dos días después de la captura del mandatario Nicolás Maduro por Estados Unidos.

"Vamos a convertir a Venezuela en el centro energético de América, vamos a traer el Estado de derecho, vamos a abrir los mercados", declaró la nobel de Paz en una entrevista en Fox News en referencia a la presencia en su país de las mayores reservas probadas de petróleo del mundo.

Machado además dijo que planea regresar "lo antes posible" a Venezuela, aunque el presidente Donald Trump parece haberla apartado del proceso para una transición de gobierno.