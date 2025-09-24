Líder sirio advierte de agitación regional si no hay acuerdo con Israel

El presidente de Siria, Ahmed al Sharaa, advirtió este martes que Oriente Medio podría enfrentar una nueva ola de agitación a menos que Israel alcance un acuerdo de seguridad con su gobierno de transición que preserve la soberanía de su territorio.

El nuevo líder sirio, un exyihadista que asumió el poder luego de que sus fuerzas derrocaron a Bashar al Asad en diciembre, se encuentra en Nueva York para pronunciar el primer discurso de un dirigente de su país ante la Asamblea General de la ONU en décadas.

Sharaa expresó nuevamente su esperanza de llegar a un acuerdo con los israelíes, quienes han lanzado ataques contra Siria, su vecino y adversario histórico que vive un momento de debilidad tras la transición en el poder.

"No somos nosotros los que creamos problemas para Israel. Tenemos miedo de Israel, no al revés", dijo durante un evento del Instituto de Oriente Medio, un centro de investigación estadounidense.

"Hay múltiples riesgos si Israel retrasa las negociaciones e insiste en violar nuestro espacio aéreo e incursionar en nuestro territorio", agregó.

También rechazó cualquier tipo de conversación sobre la partición de su país, mientras Israel realiza incursiones para defender los intereses de la minoría drusa.

"Jordania está bajo presión, cualquier debate sobre la partición de Siria le hará daño a Irak y a Turquía", declaró. "Eso nos llevará a todos de vuelta al punto de partida", dijo al destacar que Siria acaba de salir de una década y media de guerra.

