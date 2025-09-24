Líder sirio dice a la ONU que acciones israelíes arriesgan "nuevas crisis" en la región

El nuevo líder de Siria, Ahmed al Sharaa, advirtió el miércoles en un discurso ante la ONU que las incursiones israelíes en territorio sirio podrían generar "nuevas crisis" en Medio Oriente.

"Las políticas israelíes contradicen la postura internacional de apoyo a Siria, lo que amenaza con provocar nuevas crisis y conflictos en nuestra región", declaró el presidente, el primer líder sirio en dirigirse a la Asamblea General de las Naciones Unidas desde 1967.

Al Sharaa también se comprometió a llevar ante la justicia a todos los implicados en las masacres que aún sufre su país.

"Hemos formado comisiones para esclarecer los hechos y hemos dado acceso a las misiones de investigación de la ONU", señaló en referencia a las matanzas interconfesionales, y prometió erradicar el sectarismo en el país.

Al Sharaa, un exjefe yihadista, llegó al poder tras la caída en diciembre de 2024 del expresidente Bashar al Asad, derrocado después de casi 14 años de guerra civil por una coalición de grupos rebeldes islamistas.

