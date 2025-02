Lillard y Antetokounmpo lucen en gran momento en su regreso de lesiones con los Bucks

MILWAUKEE (AP) — Las estrellas de los Bucks Giannis Antetokounmpo y Damian Lillard supuestamente tenían restricciones de minutos, pero eso no era evidente en el marcador.

Lillard anotó 28 puntos en 38 minutos después de perderse el partido anterior de Milwaukee por una lesión en el tendón de la corva, y Antetokounmpo tuvo 23 unidades y 16 rebotes en 32 minutos durante la victoria del domingo por 120-113 sobre el Heat de Miami.

Antetokounmpo, quien se ausentó de cinco partidos antes del descanso del Juego de Estrellas por un esguince en la pantorrilla izquierda, jugó 19 minutos contra Washington por precaución y también debido a problemas de faltas. El entrenador en jefe Doc Rivers dijo que tenía un límite de 31 minutos para el dos veces Jugador Más Valioso, quien superó ligeramente ese total.

“Si confiara en mí, debería haberme dado 36 minutos”, dijo Antetokounmpo con una sonrisa. “Trató de sacarme, pero no pudo. No me gusta jugar con restricciones de minutos. No sé cuánto tiempo va a durar esto, pero espero poder volver a jugar mis minutos regulares y mi rotación regular para poder recuperar mi ritmo”.

Lillard dijo que estaba agotado después del fin de semana del Juego de Estrellas, jugó contra los Clippers de Los Ángeles el jueves antes de perderse el viernes.

“Cuando tienes ese tipo de fatiga y una lesión persistente y sales y tratas de saltar y seguir jugando, algo podría salir mal”, dijo Lillard. “Jugué en el primer partido porque sabía que era un partido importante. Luego fue de ida y vuelta y de viaje”.

El tendón de la corva mejoró con dos días de descanso.

“Me sentí bien y no me preocupé realmente por ninguna restricción”, dijo Lillard. “Simplemente salí y jugué”.

Taurean Prince, quien se perdió dos partidos por un esguince en el tobillo izquierdo, estuvo en la alineación titular del domingo. Gary Trent Jr., que está lidiando con una contusión en la rodilla izquierda, también está disponible.

Pat Connaughton está fuera de forma indefinida debido a un esguince en la pantorrilla izquierda.

“Ha tenido esto a lo largo de su carrera”, dijo Rivers. “Las lesiones en la pantorrilla son difíciles. Simplemente no es una buena lesión”.

Los problemas de lesiones se producen mientras Bobby Portis Jr. cumple una suspensión de 25 partidos tras dar positivo por el analgésico Tramadol, lo que constituye una violación del programa antidrogas de la liga.

El jugador más veterano de los Bucks, Brook Lopez, que está en su 17ma temporada, solo ha perdido 1 de 56 partidos.

“Es como un reloj y es religioso con su rutina”, dijo Rivers sobre Lopez. “Se toma este trabajo en serio. Es un modelo de consistencia”.

Rivers mencionó que los Bucks necesitan ser cautelosos con Lopez, especialmente con Portis fuera de la alineación hasta casi el final de la temporada regular.

“Me preocupa mucho porque tiene 37 años y tuvo un período con Bobby fuera la última vez en el que jugó muchos minutos y se podía ver que eso le afectó”, dijo Rivers. “Esta vez no vamos a cometer el mismo error”.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.