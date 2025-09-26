Lindor conecta jonrón y entra al club 30-30 por Mets, que siguen en zona de playoffs

CHICAGO (AP) — El boricua Francisco Lindor conectó un jonrón para alcanzar el hito de 30-30 por segunda vez, Brett Baty aportó otro cuadrangular y los Mets de Nueva York vencieron el jueves 8-5 a los Cachorros de Chicago para mantenerse en posición de avanzar con el último comodín de la Liga Nacional.

Los Mets construyeron una ventaja de seis carreras y resistieron una salida inestable del novato Nolan McLean (5-1). Se mantuvieron un juego por delante de Cincinnati en la carrera por los playoffs.

Los Rojos superaron 2-1 a Pittsburgh.

Shota Imanaga (9-8) fue castigado con ocho carreras, su peor cifra en la campaña, a lo largo de cinco entradas y dos tercios. Seiya Suzuki conectó dos jonrones y Dansby Swanson añadió uno por los Cachorros, que han perdido seis de siete.

Chicago tiene dos juegos de ventaja sobre San Diego con tres por jugar en la carrera por el primer comodín y la ventaja de local en la ronda inicial de los playoffs. Esos dos equipos se enfrentarán en el primer juego el martes.

Los Mets ganaban por 2-0 en el tercer acto, cuando Lindor conectó ante Imanaga, un batazo en solitario más allá de las gradas del jardín izquierdo. Eso le permitió llegar a 30 jonrones junto con 31 robos.

El puertorriqueño, cinco veces elegido al Juego de Estrellas, totalizó 31 jonrones y 31 robos por Nueva York en 2023.

Aunque recetó 11 ponches, un récord personal, McLean permitió cinco carreras, su máxima cifra de la campaña, así como cinco inatrapables en cinco episodios y un tercio.

El boricua Edwin Díaz trabajó el noveno inning para su 28º salvamento en 31 oportunidades.

Por los Mets, el boricua Lindor de 4-1 con dos anotadas y una empujada. El dominicano Juan Soto de 5-0. Los venezolanos Luis Torrens de 4-1 con una anotada, Luisangel Acuña de 3-0.

Por los Cachorros, el venezolano Moisés Ballesteros de 4-1 con una anotada.