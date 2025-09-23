Lions aplastan 38-30 a los Ravens y capturan a Lamar Jackson siete veces

BALTIMORE (AP) — Jahmyr Gibbs y David Montgomery corrieron para dos touchdowns cada uno, y los Lions de Detroit se impusieron con fuerza para lograr una victoria de 38-30 sobre los Ravens de Baltimore el lunes por la noche.

Los Lions (2-1) capturaron a Lamar Jackson siete veces y superaron a los Ravens en yardas terrestres 224 a 85. Detroit anotó en series de 98 y 96 yardas contra una línea defensiva de Baltimore que no contaba con el liniero defensivo Nnamdi Madubuike y mostró poca capacidad para manejar físicamente a los Lions en la línea frontal.

Con una ventaja de 31-24 en la pausa de dos minutos, Detroit convirtió en cuarta y dos desde su propia yarda 49 cuando Jared Goff completó un pase de 21 yardas a Amon-Ra St. Brown. Luego, Montgomery corrió para un touchdown de 31 yardas con 1:42 por jugar, culminando una noche de 151 yardas para el corredor.

Jackson lanzó su tercer pase de touchdown de la noche, uno de 27 yardas a Mark Andrews con 29 segundos restantes. Una conversión de dos puntos fallida y un intento de patada corta que fracasó después, los Lions pudieron agotar el reloj.

Fue impactante ver a los Ravens (1-2) ser superados en su propio campo, donde perdieron solo por cuarta vez en 26 juegos en horario estelar bajo el entrenador John Harbaugh.

